Knapper Schluss im DAX unter 13.300

Ruhiger Wochenausklang im DAX

Der Handelsstart im DAX erfolgte erneut nahezu unverändert und brachte einmal kurzzeitig am Vormittag die runde 13.300er-Marke zurück auf die Kurszettel. Dies war allerdings nicht von Dauer, so dass bis zum Nachmittag dann wieder viel Ruhe Einzug hielt.

Vor Eröffnung der Wall Street wurden dann die US-Arbeitsmarktdaten vorgelegt. Dieser kühlt sich weiter ab - das Wachstum lässt deutlich nach. So konnten im November außerhalb der Landwirtschaft nur noch 245.000 neue Stellen geschaffen werden. Im Vorfeld war mit 469.000 Jobs gerechnet worden.

Dennoch stiegen die Kurse wieder, denn nun treibt die Phantasie auf neue Konjunkturpakete die US-Börsen an. Einigen sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress auf ein Konjunkturpaket? Die Rede ist von 900 Milliarden US-Dollar.

Der DAX stieg mit der Wall Street, wo es zu neuen Verlaufshochs im Dow Jones und Nasdaq kam, noch einmal an und beendete seinen Handel knapp unter 13.300 Zählern.

Der heutige Intraday-Verlauf präsentierte sich wie folgt:

Damit hat der DAX in der gesamten Handelswoche 36 Punkte verloren.

Die Volatilität war erneut gering und betrug 110 Punkte, wie die Eckdaten aufzeigen:

Eröffnung 13.230,61PKT Tageshoch 13.315,37PKT Tagestief 13.225,08PKT Vortageskurs 13.252,86PKT

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Daimler konnte nach den Meldungen vom Vortag zulegen. Zudem stützten die heutigen Daten aus China. Hierbei legten im vergangenen Monat die Absätze von Fahrzeugen im Jahresvergleich um 11,1 Prozent zu. Da Daimler ein neues Werk in China errichten will, konnte die Aktie von den Wettbewerbern am meisten profitieren, aber auch Volkswagen war deutlich im Plus. Personalien stehen dort vor der endgültigen Klärung.

Über die Daimler-Neuigkeiten sprachen wir am Morgen mit unserem Händler ausführlich:

Verlierer war die RWE-Aktie. Zum Jahresende soll das Kraftwerk Westfalen in Hamm vom Netz gehen, wie der Energiekonzern RWE der Bundesnetzagentur mitteilte. Hier gehen Aktionäre von einem Umsatzrückgang aus.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Hat sich nach dem heutigen Handelstag das mittelfristige Chartbild verändert?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand bleibt im Fokus der Trader und Anleger sind sich nicht einig, ob wir hier einen neuen Anlauf zu neuen Hochs sehen könnten.

Rot skizziert ist der Widerstand zwischen 13.300 und 13.460 Punkten seit September gegeben und hier noch einmal im Detail skizziert:

Nachbörslich notiert die Wall Street auf Rekordniveaus. Die Woche klingt damit in den USA perspektivisch sehr positiv aus.

Über die weiteren Entwicklungen am Aktienmarkt und die Vorbörse im DAX berichten wir sehr gerne wieder ab Montag vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange. Das Wochenende hält zwei spannende andere Formate dort für Sie bereit.

