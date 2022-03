Knaus Tabbert hält die Dividende stabil

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 46,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,26 Prozent. Die Hauptversammlung der Firma mit Sitz im niederbayerischen Jandelsbrunn findet am 25. Mai 2022 statt.

Der Hersteller von Freizeitfahrzeugen steigerte die Auslieferungen 2021 um 6,5 Prozent und erreichte damit einen neuen Rekordwert von 25.922 Fahrzeugen. Der Umsatz kletterte um 8,6 Prozent auf 862,6 Mio. Euro. Das um Sonderbelastungen bereinigte EBITDA reduzierte sich um 10,3 Prozent auf 60,7 Mio. Euro. Die bereinigte EBITDA‐Marge lag bei 7,0 Prozent (Vorjahr: 8,5 Prozent). Unter dem Strich stand ein Konzern-Jahresüberschuss in Höhe von 25,9 Mio. Euro (Vorjahr: 31,3 Mio. Euro) in den Büchern.

Auf Basis des Auftragsbestands von 1,3 Mrd. Euro per Ende Dezember 2021 geht Knaus Tabbert für das Geschäftsjahr 2022 von einem deutlichen Umsatzwachstum vor Preissteigerungseffekten aus. Preissteigerungen gegenüber den Händlern des Knaus Tabbert Konzerns werden im Geschäftsjahr 2022 in einer Bandbreite von 6 bis 8 Prozent geplant.

Knaus Tabbert beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter. Die Knaus Tabbert AG ging am 23. September 2020 an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei 58 Euro.

