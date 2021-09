KNAUS TABBERT - Jahresprognose gekappt

Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: A2YN50 - ISIN: DE000A2YN504 - Kurs: 61,200 € (XETRA)

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert AG nahm heute wegen "zunehmender Materialknappheit entlang der Lieferkette" die Prognose für Umsatz und Ergebnismarge für das Geschäftsjahr 2021 zurück. Dies hinterließ kräftige Spuren im Chartbild der Aktie - der Wert gab zeitweise gut 10 % nach am Donnerstag.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Der Titel fiel am Vormittag in die Nähe des Jahrestiefs aus dem vergangenen August. Dieses Level im Bereich 59,50 EUR sollte besser nicht per Schlusskurs unterboten werden, ansonsten droht eine größere Verkaufswelle in den unteren 50er Bereich.

Kurzfristig ist allerdings zunächst mit Schnäppchenjägern zu rechnen und Erholungsavancen zurück in den Bereich 65 bis 66 EUR, für mehr dürfte es nach der schlechten Nachricht heute zunächst nicht reichen.

Fazit: Oberhalb von 59,50 EUR wird in den kommenden Tagen eine Erholung Richtung 66 EUR präferiert, dort muss dann aber spätestens wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse gerechnet werden.

Knaus Tabbert Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)