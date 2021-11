KNG Securities wählt nach dem Brexit Lissabon als EU-Unternehmenszentrale und stellt lokalen Leiter ein.

KNG meldet, dass das Unternehmen nach dem Austritt von Großbritannien aus dem Binnenmarkt Lissabon als neuen Sitz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Europäischen Union gewählt hat.

Bei KNG Securities Lda freut man sich, dass die zuständige portugiesische Behörde die entsprechenden Genehmigungen erteilt hat. Das Unternehmen wird institutionellen Anlegern aus der gesamten EU seine Leistungen von der Niederlassung in Lissabon aus anbieten.

KNG meldet darüber hinaus die Ernennung von Francisco Dias, zuvor Managing Director bei der Deutschen Bank, zum Leiter der Geschäftsaktivitäten in Portugal. Er wird von weiteren Fachleuten unterstützt, die vom Londoner Hauptsitz nach Portugal umgezogen sind.

„Die EU ist nach wie vor die Basis eines äußerst wichtigen Kundenstamms für unser Unternehmen. Die Eröffnung von KNG Lissabon unterstreicht unser Bestreben, unsere Rolle als führender Händler für den Global-Fixed-Income-Markt im Dienste institutioneller Anleger zu festigen, insbesondere im Bereich schwer handelbarer und weniger liquider Anleihen. Wir freuen uns außerordentlich, dass Francisco Dias uns zu diesem wichtigen Zeitpunkt unserer Expansion künftig in Lissabon unterstützen wird, und wir werden weiterhin sowohl in London als auch in Lissabon aktiv talentierte Fachleute einstellen, um unsere Geschäftstätigkeit weiter zu stärken“, so Andrea Podesta, Managing Partner und Head of Fixed Income von KNG, in einer Erklärung.

KNG Securities ist eine auf den Bereich Global Fixed Income spezialisierte Personengesellschaft in Privatbesitz. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet, ist Marktführer im Sekundärhandel mit illiquiden Anlagen und bietet Anlegern und Emittenten maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anleiheprodukte.

