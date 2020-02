Knorr-Beschäftigte stimmen für Eckpunktepapier zur Standortsicherung

HEILBRONN (dpa-AFX) - Das im Januar ausgehandelte Eckpunktepapier zur Sicherung des traditionsreichen Knorr-Werks in Heilbronn hat eine wichtige Hürde genommen. In einer Abstimmung unter den Mitgliedern der Gewerkschaft NGG votierten 92 Prozent für den Kompromiss, wie die NGG am Mittwoch mitteilte. Sie hatte das Papier mit der Deutschland-Spitze des niederländisch-britischen Konsumgüterkonzerns Unilever, zu dem die Marke Knorr gehört, ausgehandelt.

Es sieht eine zehnjährige Standort- und Beschäftigungssicherung vor. Im Gegenzug sollen die Lohnzuwächse der Beschäftigten künftig deutlich geringer ausfallen; neue Mitarbeiter müssten auf einem schlechteren Gehaltsniveau starten. Das Unternehmen muss dem Kompromiss allerdings auch noch zustimmen. Laut Gewerkschaft sind gut 500 Mitarbeiter betroffen./eni/DP/fba