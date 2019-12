KNORR-BREMSE - Die Bullen übernehmen wieder

Knorr-Bremse AG - WKN: KBX100 - ISIN: DE000KBX1006 - Kurs: 89,370 € (XETRA)

Noch in der vergangenen Woche setzt Der Wert an die Tiefs der letzten Monate zurück. Dort standen dann die Käufer bereit, um die Aktie wieder weit nach oben zu ziehen. Mit dem Überwinden der Dezemberhochs wird jetzt ein kleiner Doppelboden als kurzfristige untere Umkehr vollendet. Damit wären die Bullen jetzt wieder im Vorteil.

Gute Vorlage

Die Bullen hätten jetzt die Chance, die mehrmonatige Stabilisierungsbewegung zu einer Bodenbildung zu nutzen. Kann sich die Aktie jetzt oberhalb von 88 - 89 EUR etablieren, wären weiter steigende Notierungen bis 91,50 und 94,64 EUR denkbar. Darüber hinaus eröffnet sich Potenzial bis rund 97 und später zum Allzeithoch bei 103,70 EUR.

Tiefer als 86 EUR sollte es jetzt möglichst nicht mehr gehen. Dann könnte es zu einem weiteren Test der Rangeunterkante bei 82,66 - 83,85 EUR kommen. Fällt das Papier unter 82,50 EUR per Tagesschluss zurück, entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 80,00 - 80,10 und darunter dann zum Allzeittief bei 73,93 EUR.

