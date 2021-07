KNORR-BREMSE - Doch keine Hella-Übernahme!

Knorr-Bremse AG - WKN: KBX100 - ISIN: DE000KBX1006 - Kurs: 96,000 € (XETRA)

Kurz nach der jüngsten Betrachtung ("KNORR - BREMSE - Aktie auf dem Weg Richtung Januarhoch") überraschte dass Unternehmen mit der Nachricht, den Autozulieferer Hella übernehmen zu wollen. Dies machte das präferierte bullische vom Juni Szenario sofort hinfällig, der Wert fiel wie ein Stein nach der Ankündigung. Analysten bemängelten die Pläne auf Grund der geringen Synergien und des vergleichsweise hohen Übernahmepreises. Die Aktie gab daraufhin in den vergangenen Tagen bis auf unter 90 EUR nach.

Schnelle Kehrtwende

Gestern Abend dann die Kehrtwende - das Management legt die Übernahmepläne zu den Akten, die Kritik war dann doch offenbar eine Nummer zu groß. Die Aktie reagierte daraufhin heute Vormittag wenig überraschend mit einem kleinen Freudensprung. Wie ist das Chartbild einzustufen?

Der ehemalige Unterstützungsbereich um die 100 EUR-Marke ist nun kurzfristig der entscheidende Widerstand auf der Oberseite. Sollte dieses Level per Tagesschluss überwunden werden können, stehen die Chancen nicht schlecht für eine Rückkehr in den Bereich 110 bis 115 EUR - vorausgesetzt es gibt keinen größeren Crash am Gesamtmarkt in den kommenden Wochen.

Auf der Unterseite ist der Bereich 90 bis 91 EUR als Unterstützung zu nennen, oberhalb dieser Zone stehen die Chancen für eine größere Erholungsbewegung nicht schlecht, allerdings ist das Chartbild auf Grund der extremen Volatilität der vergangenen Wochen mit Vorsicht zu genießen.

Knorr Bremse Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)