Knorr-Bremse sichert sich Großauftrag von Schmitz Cargobull

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat trotz der Corona-Krise seinen Liefervertrag mit dem Lkw-Anhänger-Hersteller Schmitz Cargobull verlängern können. Der Auftrag über pneumatische Scheibenbremsen habe ein Volumen im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte Knorr-Bremse am Mittwoch in München mit. Damit habe der Bremsenhersteller seine Lieferungen an Schmitz Cargobull auf dem bisherigen Niveau für die Zukunft abgesichert. Die Knorr-Bremse-Aktien drehten zuletzt ins Plus und notierten 0,15 Prozent über ihrem Vortagesschluss.

Neben der Lieferung einer aktuellen, pneumatisch zugespannten Trailer-Scheibenbremse umfasst der Folgevertrag den Angaben zufolge die Umstellung auf eine neuartige, anhängerspezifische Scheibenbremse./stw/mis