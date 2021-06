KNORR-BREMSE - Übernahmefantasien erschrecken die Aktionäre

Knorr-Bremse AG - WKN: KBX100 - ISIN: DE000KBX1006 - Kurs: 96,300 € (XETRA)

Meldung von gestern: Knorr-Bremse AG bestätigt grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie. // Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt.

Mit dem Kurseinbruch seit gestern macht die Aktie die starken Kursgewinne seit dem Jahrestief vom 9. Juni direkt wieder zunichte und rutscht auf neue Jahrestiefes zurück. Die Anleger scheinen die Idee eines Einstiegs bei Hella nicht besonders gut zu gefallen, zumindest was die Zuversicht für die Aktie angeht.

Chartbild ist angeschlagen

Bis gestern standen die Chancen gut, dass die Aktie mit der Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate eine Bodenbildung vollzieht und eine neue, mittelfristige Aufwärtswelle starten kann. Dieses Szenario ist jetzt hinfällig.

Mit dem Rückfall aus dem flachen Konsolidierungskanal der letzten Monate steigt die Gefahr weiter fallender Kurse in Richtung des Unterstützungsbereichs bei 86,50 - 88,00 EUR.

Erholungen bis 99 - 100 oder 103 - 105 EUR wären zunächst nur technische Gegenbewegungen auf den Einbruch. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 105 EUR wäre ein bärisches Verlaufsszenario zunächst abgewendet. Dann eröffnen sich größere Erholungschancen in Richtung 113 EUR.

Fazit: Mit dem Einbruch seit gestern haben die Bären jetzt das Momentum und die Trümpfe auf ihrer Seite. Solange die Aktie jetzt unterhalb ihrer beiden gleitenden Durchschnittslinien notiert bleibt sie anfällig für weiter fallende Kurse.

Knorr-Bremse AG Aktie

