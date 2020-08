KNORR-BREMSE - Vorfreude schönste Freude?

Knorr-Bremse AG - WKN: KBX100 - ISIN: DE000KBX1006 - Kurs: 101,600 € (XETRA)

Der Start in den heutigen Freitag ist den Bullen in der Knorr-Bremse-Aktie gut gelungen. Nach der Konsolidierung der letzten beiden Tage machen die Bullen heute wieder Druck. Mit einem Hoch bei knapp 102 EUR stößt man jedoch in den Preisbereich vor, der in den vergangenen Tagen mehrfach verkauft wurde. Hier wäre es aus Käufersicht wichtig, sich durchzusetzen. Sofern dies nachhaltig gelingt, könnten im nächsten Schritt 106 EUR und später 110 EUR folgen.

Verschiebt sich das mittelfristige Preisniveau?

Auch mittelfristig ist die aktuelle Entwicklung interessant, denn hier wird man sich entscheiden müssen, ob man die Range der letzten zwei Jahre endlich nach oben hin verlassen kann. Seit 2019 kommt es ab dem Preisbereich von ca. 100,50 EUR immer wieder zu Verkäufen. Teils fielen die Kurse dabei auch um über 25 % zurück. Mit der steilen Kaufwelle im Juli konnten die Käufer diesen Preisbereich knacken. Die seit dem Hoch bei 108,46 EUR laufende Korrektur stellt in diesem Zusammenhang einen klassischen Pullback an den alten Widerstandsbereich dar. Bisher fungiert dieser perfekt als Unterstützung. Was den Bullen jetzt zu ihrem Glück noch fehlt, ist ein neues Hoch, um den Ausbruch „endgültig“ zu bestätigen.

Genau in diesem letzten Schritt, den die Aktie noch gehen muss, besteht momentan auch die Gefahr. Solange es nicht zu neuen Hochs oberhalb von 108,46 EUR kommt, besteht auch jetzt noch die Möglichkeit, dass der aktuelle Ausbruchsversuch aus der großen Range nach oben scheitert. Das Risiko dafür würde unterhalb von ca. 98 EUR spürbar zunehmen. Ein solcher Ausbruch nach unten könnte einen Rutsch in Richtung EMA 200 und sogar knapp 88 EUR auslösen.

