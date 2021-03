Knot (EZB) - Nur vorübergehend mehr Tempo bei Anleihekäufen

Amsterdam (Reuters) - Das von der EZB beschlossene schnellere Tempo bei ihren Anleihekäufen ist aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot eine vorübergehende konjunkturstützende Maßnahme.

"Sobald die Verbesserungen eintreten, die wir erwarten, entfällt natürlich der Grund", sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag in Amsterdam. Die Währungshüter hätten es als vernünftig angesehen, einen Teil der Käufe in den kommenden Monaten vorzuziehen. Zuletzt waren die Staatsanleiherenditen kräftig gestiegen. Um einer unerwünschten Erhöhung der Finanzierungskosten für Unternehmen, Staaten und Haushalte entgegenzutreten, will die Europäische Zentralbank (EZB) das Tempo ihrer Käufe im Rahmen ihres PEPP-Programms kräftig erhöhen.

Aus Sicht von Knot wurde ein "großer Teil" des Renditeanstiegs dadurch ausgelöst, dass sich die Konjunktur- und Inflationsaussichten im Euro-Raum verbessert hätten. Der restliche Teil sei aber eine ungerechtfertigte Reaktion auf steigende Staatsanleiherenditen in den USA, wo sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten schneller verbesserten. Die Euro-Wächter hatten im Februar im Rahmen des PEPP-Programms Wertpapiere im Volumen von knapp 60 Milliarden Euro erworben. Analysten erwarten, dass die monatlichen Kaufvolumina nun klar noch oben gehen werden.