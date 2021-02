Koalition beschließt milliardenschweres Corona-Paket

- von Andreas Rinke und Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Die große Koalition hat ein neues milliardenschweres Hilfspaket in der Corona-Krise beschlossen.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD einigten sich am Mittwochabend auf weitere Hilfen für einkommensschwache Haushalte, die Gastronomie, den Kulturbereich und für Unternehmen. Die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bezifferten das Paket zusammen auf mindestens siebeneinhalb Milliarden Euro. "Die Koalition ist bis zum Ende handlungsfähig", sagte CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus nach den Beratungen.

Die Spitzen der Koalition hatten erstmals mit dem neuen CDU-Chef Armin Laschet getagt und die Ergebnisse nach viereinhalbstündigen Beratungen im Kanzleramt mitgeteilt. So gibt es einen Kinderbonus von 150 Euro für alle Kindergeldbezieher. Hartz-IV-Bezieher sowie Ältere und Behinderte in der Grundsicherung erhalten einen einmaligen Corona-Zuschuss von 150 Euro. Für die Gastronomie wird die bisher bis zum 30. Juni befristete Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent um eineinhalb Jahre bis Ende 2022 verlängert. Firmen werden entlastet, indem die Höchstgrenze für den steuerlichen Verlustrücktrag auf zehn Millionen Euro verdoppelt wird, was der Wirtschaftsflügel der Union gefordert hatte. Für den Kulturbereich wollen die Koalitionspartner ein "Anschlussprogramm für das Rettungs- und Zukunftsprogramm 'Neustart Kultur'" in Höhe von einer weiteren Milliarde Euro auflegen. Selbstständige sollen zudem über Ende März hinaus erleichterten Zugang zur Hartz-IV-Grundsicherung erhalten. Dieser werde bis Ende 2021 verlängert.

SPD ZUFRIEDEN MIT BESCHLÜSSEN

Auf den Corona-Zuschuss in der Grundsicherung und einen erneuten Kinderbonus hatte die SPD gepocht. Bereits 2020 hatten die Eltern von rund 16 Millionen Kindern und Jugendlichen pro Kind 300 Euro zusätzlich zum Kindergeld erhalten, um die Pandemiefolgen abzufedern. Der Kinderbonus, der mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet wird, wird Hartz-IV-Beziehern nicht von der Grundsicherung abgezogen. Der Bonus kommt daher vor allem niedrigen und mittleren Einkommen zugute. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der sich für den Corona-Zuschuss in der Grundsicherung eingesetzt hatte, sprach per Twitter von "guten Ergebnissen" im Koalitionsausschuss.

CSU-Chef Markus Söder sprach von einer "guten Nachricht für die Wirtschaft" mit Blick auf den Verlustrücktrag, mit dem Firmen Verluste der Jahre 2020 und 2021 bereits für die Steuer 2019 geltend machen. Die Koalition hatte die Höchstgrenzen dafür im vorigen Jahr auf fünf Millionen Euro (zehn Millionen bei gemeinsamer Veranlagung) erhöht. Diese werden nun verdoppelt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich gegen weitere Änderungen gesperrt, da nach Rechnung seines Ministeriums nur rund ein halbes Prozent aller körperschaftsteuerpflichtigen Unternehmen im Jahr 2019 einen Gesamtbetrag der Einkünfte von über fünf Millionen Euro hatte.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte sich "überrascht von der guten Atmosphäre" in der Sitzung. Die Sorge, dass die SPD bereits in den Wahlkampfmodus geschaltet habe, habe sich nicht bestätigt. Auch SPD-Co-Vorsitzende Esken sagte, man sei sich bei allen Punkten erstaunlich einig gewesen.

Die Koalition gab zudem grünes Licht für die Entwicklung und Beschaffung der Eurodrohne, worauf die Union bestanden hatte. "Die Koalitionspartner vereinbaren, die notwendigen Beschlüsse herbeizuführen, damit die Verträge zur Entwicklung und Beschaffung der Eurodrohne wie geplant im März unterzeichnet werden können", heißt es in dem Beschluss. Der Industrievertrag umfasst keine Bewaffnung der Eurodrohne. SPD-Chef Walter-Borjans betonte, dass die SPD ihren Widerstand gegen die Anschaffung einer bewaffneten Drohne nicht aufgegeben habe. Die Eurodrohne ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Frankreich, Italien und Spanien. Die Beschaffung sollte zuletzt mit rund drei Milliarden Euro zu Buche schlagen.