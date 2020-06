Koalition will Gebäudesanierung mit zusätzlichen Milliarden fördern

BERLIN (dpa-AFX) - Um die Wirtschaft anzukurbeln und den Klimaschutz voranzubringen, will die große Koalition in diesem und im kommenden Jahr die Gebäudesanierung stärker fördern. Eine Milliarde Euro zusätzlich solle in das CO2-Gebäudesanierungsprogramm fließen, beschlossen Union und SPD am Mittwoch. Das Programm fördert etwa den Einbau klimafreundlicher Heizungen und soll nun auf 2,5 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Auch Förderprogramme des Bundes zur sogenannten energetischen Sanierung von Gebäuden, die den Kommunen gehören, sollen mehr Geld bekommen. Jedoch nennt der Beschluss hierzu zunächst keine konkrete Fördersumme. Auf öffentliche und private Gebäude entfallen laut Bundesregierung für Heizung, Warmwasser und Beleuchtung 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland und fast 20 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes./ted/bk/tam/rm/hoe/DP/zb