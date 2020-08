Koalitionsspitzen beraten über Corona-Maßnahmen und Wahlrecht

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist vor dem Hintergrund wieder steigender Corona-Infektionszahlen zu ersten Beratungen mit den schwarz-roten Koalitionsspitzen nach der Sommerpause zusammen gekommen. Auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt in Berlin stand am Dienstag unter anderem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, mit dem Massenentlassungen angesichts der Konjunktureinbrüche wegen der Corona-Pandemie verhindert werden sollen. Zudem sollte über den Stand der Umsetzung des Anfang Juni beschlossenen Konjunkturpakets in der Corona-Krise beraten werden.

Als dickster Brocken der Runde galt aber ein Kompromiss bei der Wahlrechtsreform. Damit soll verhindert werden, dass die Zahl der Bundestagsabgeordneten weiter wächst. Die Fronten zwischen Union und SPD in dieser jahrelang ergebnislosen Debatte waren in den vergangenen Wochen verhärtet. Ob es einen Durchbruch geben könnte, war am Nachmittag weiterhin unklar - und das, obwohl die Zeit für eine Neuregelung vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 abläuft.

Weitgehend einig waren sich die Koalitionsspitzen dagegen, dass die Höchstbezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert werden soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will eine Verlängerung der Laufzeit von bisher 12 auf bis zu 24 Monate erreichen. Spätestens im März 2022 soll sie enden. Aus der Union hieß es, man wolle erreichen, dass die Regelung schon 2021 auslaufe.

Die Spitzenrunde dürfte zudem über Maßnahmen gegen die seit Wochen auch im Zusammenhang mit Familienfeiern und Urlaubsrückkehrern ansteigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen beraten. Weitreichende Entscheidungen sind hier aber wohl erst von der Runde Merkels mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer an diesem Donnerstag zu erwarten. Die Koalitionsspitzen wollten sich zudem mit der stockenden Reform zweier Sicherheitsgesetze befassen. Knackpunkt innerhalb der Koalition ist die Frage der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ), bei der es auf Seiten der SPD Bedenken gibt./bk/rbo/DP/nas