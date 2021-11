Kochbox-Versender HelloFresh erhöht Umsatzprognose erneut

Berlin (Reuters) - Der Kochbox-Versender HelloFresh traut sich erneut mehr zu und hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Es werde jetzt währungsbereinigt mit einem Erlösplus zwischen 57 und 62 (bisher 45 bis 55) Prozent gerechnet, teilte das Berliner Unternehmen am Montagabend mit, das erst im September in den deutschen Leitindex Dax eingezogen ist. Damit würde HelloFresh den Umsatz im besten Fall auf mehr als sechs Milliarden Euro steigern. Inzwischen kommt das Unternehmen auf fast sieben Millionen Kunden weltweit, von denen die Stammkundschaft zudem zuletzt häufiger und mehr bestellte. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz währungsbereinigt um 45 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro - damit allerdings deutlich weniger als vor einem Jahr, als das Plus bei mehr als 120 Prozent lag.

Seit Beginn der Corona-Pandemie profitiert der zehn Jahre alte Anbieter von Lebensmitteln in sogenannten Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, von Hygienebeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice. Um möglichst viel von dem Schwung mitzunehmen und die Kundschaft auszubauen, baut HelloFresh sein Angebot kontinuierlich aus und expandiert.

Im Juli starteten die Berliner in Norwegen und kürzlich in Italien und sind damit nun in 16 Ländern aktiv - größter Markt sind weiterhin die USA, wo auch der frühere Branchenprimus Blue Apron zu Hause ist. In Australien übernahm HelloFresh im Sommer den Fertiggerichte-Anbieter YouFoodz und beteiligte sich am russischen Kochbox-Versender Chefmarket - laut HelloFresh, um einen "ersten Schritt in einen aufkommenden Markt" zu machen.

Dafür muss HelloFresh Geld in die Hand nehmen, was sich auch am Betriebsergebnis zeigt. Das bereinigte Ebitda gab im dritten Quartal 30 Prozent auf knapp 80 Millionen Euro nach. HelloFresh bestätigte die erst im August gesenkte Gesamtjahresprognose für die bereinigte Ebitda-Marge, die zwischen 8,25 und 10,25 Prozent liegen soll. "All diese Investitionen helfen uns dabei, unser mittelfristiges Umsatzziel von zehn Milliarden Euro zu erreichen", sagte Mitgründer und Firmenchef Dominik Richter.