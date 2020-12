Kodak: Aktie schießt erneut zum Mond – Doch noch grünes Licht für die Regierungsgelder?

Spätestens seit Juli diesen Jahres ist die Eastman-Kodak-Aktie wieder in den Fokus vieler Anleger gerückt, denn im Sommer hatte das Unternehmen einen Regierungskredit in Höhe von 765 Millionen Dollar zugesprochen bekommen. Finanziert werden sollten damit Pharma-Produktionen, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen. Unter anderem sollten Bestandteile von Hydroxychloroquin produziert werden, einem Generika, welches angeblich als Mittel gegen das Coronavirus eingesetzt werden kann. Und das hatte für eine Menge Fantasie in den Köpfen der Anleger gesorgt, die die Aktie daraufhin zum Mond geschossen hatten.

Allerdings ist es auch schnell wieder bergab gegangen, denn es gab den Verdacht auf Ungereimtheiten im Zuge der Geldvergabe. Die Finanzspritze wurde mit der Begründung zurückgezogen, dass das Unternehmen die Bedingungen für eine solche Hilfe nicht erfüllen würde. Es bestand der Verdacht auf Insiderhandel, da bereits vor der offiziellen Verkündung Aktienoptionen an führende Mitarbeiter ausgegeben wurden. Es folgten Untersuchungen der amerikanischen Börsenaufsicht.

Heute konnte die Aktie jedoch erneut durch die Decke schießen, denn laut den US-Behörden konnte bei der Überprüfung des Unternehmens kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Damit besteht nun laut mehreren US-Medien grünes Licht für die Kreditvergabe.

Die Kodak-Aktie ist heute von 7,50 auf knapp 14 Dollar oder um knapp 85 Prozent nach oben geschossen.

