KÖNIG & BAUER - Aktie mit bärischem Reversal

KOENIG & BAUER AG - WKN: 719350 - ISIN: DE0007193500 - Kurs: 25,500 € (XETRA)

Das zuletzt favorisierte bullische Szenario ("KÖNIG & BAUER - Aktie steigt nach den Quartalszahlen") wurde zügig abgespult, das Minimalziel auf der Oberseite bei 28 EUR erreicht. Viel mehr gelang den Käufern allerdings erst einmal nicht.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Der schnelle Abverkauf in den vergangenen Handelstagen hat ein bärisch zu interpretierende inverse-V Umkehrformation im Chartbild der Aktie hinterlassen. Aktuell findet die Aktie (noch) Unterstützung an der zuvor gebrochenen Abwärtstrendlinie im Tageschart.

Nach einer denkbaren Zwischenerholung in den Bereich 26 bis 27 EUR ist im Anschluss weiterer Abwärtsdruck in den Bereich 23,50 bis 24,00 EUR zu präferieren in den kommenden Tagen und Wochen. Erst ein Tagesschluss oberhalb von 28 EUR bringt die Bullen zurück ins Spiel, bis dahin dominieren nach dem bärisch zu interpretierenden Reversal im Tageschart zunächst die Abwärtsrisiken bei den Anteilsscheinen des Druckmaschinenherstellers.

König & Bauer Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)