KOENIG & BAUER - Die Bullen wollen mehr

KOENIG & BAUER AG - WKN: 719350 - ISIN: DE0007193500 - Kurs: 28,100 € (XETRA)

In unserem Premiumservice auf der Tradingplattform Guidants, Guidants PROmax, stellte ich Anfang Mai ein Ausbruchssetup bei der Aktie von Koenig & Bauer vor. Innerhalb weniger Tage schoss der Wert an das Ziel bei 27,46 EUR bzw. leicht darüber, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Nach diesem scharfen Rücksetzer geben die Bullen heute wieder Gas und befördern die Aktie auf ein neues Jahreshoch. Aktuell können Sie Guidants PROmax rabattiert bestellen und testen, mehr dazu finden Sie hier.

Nach einer erneuten kleinen Konsolidierung unter dem Widerstand bei 28,24 EUR scheint heute ein Rating von Warburg Research neues Kaufinteresse zu wecken. Die Analysten heben ihr Kursziel für die Aktie von 33 auf 38 EUR an und sehen damit deutliches Potenzial. Der Auftragseingang sollte sich bei Koenig & Bauer weiter positiv entwickeln. Die Schätzungen für das Wachstum des Auftragseingangs und der Erlöse in der größten Sparte des Unternehmens, Sheetfed, heben die Experten für 2021 deutlich von 1 auf 11 % bzw. 6 auf 10 % an. Während der Konsens noch von einem Verlust 2021 ausgeht, erwartet Warburg Research 2021 nun bereits wieder einen Minigewinn von 0,08 EUR je Aktie.

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert dabei, den Widerstand bei 28,24 EUR hinter sich zu lassen und damit ein frisches prozyklisches Kaufsignal auszulösen. Das nächste Ziel lautet 29,42 EUR, darüber sind mittelfristig 33,34 bis 33,96 EUR erreichbar. Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 24,35 EUR, sehr aggressiv unter dem Tief bei 26,80 EUR, an.

FreeTrade-Aktion bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt die Chance auf 0 Euro Ordergebühr bei einem unserer angebundenen Broker: Bei comdirect handeln Sie Derivate von Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro bis 31.05.2021 ohne Ordergebühr.

Mehr Informationen

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,03 1,09 1,20 Ergebnis je Aktie in EUR -6,28 -0,27 2,06 KGV - - 14 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,25 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,89 % *e = erwartet

Koenig & Bauer-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)