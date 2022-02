König leitet Ukraine-Krisensitzung in Spanien

MADRID (dpa-AFX) - Unter dem Vorsitz von König Felipe VI. ist in Spanien der Nationale Sicherheitsrat zusammengetreten, um die Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu erörtern. Neben dem Monarchen, der nur in Ausnahmefällen die Treffen dieses Gremiums leitet, nahmen an der Dringlichkeitssitzung am Donnerstag in der Königsresidenz nordwestlich von Madrid auch Ministerpräsident Pedro Sánchez, mehrere Minister, Generalstabschef Teodoro López Calderón und Geheimdienstchefin Paz Esteban López teil.

Die linksgerichtete Regierung verurteilte die militärische Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine aufs Schärfste. "Es handelt sich um eine völlig ungerechtfertigte Aggression von beispiellosem Ausmaß und um eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, die die weltweite Sicherheit und Stabilität gefährdet", hieß es./er/DP/zb