Können Rivian, Lucid oder Nio das nächste Tesla werden?

Lucid hat einen technologischen Vorsprung, der das Unternehmen weit voranbringen sollte.

Bevor Rivian Fahrzeuge ausliefert, hat es bereits eine beeindruckende Marke aufgebaut.

Nio dürfte 2021 mit über 150.000 Auslieferungen abschließen.

Die wichtigsten Punkte

Es gibt eine neue Liste von Elektrofahrzeuganbietern, die ein Stück vom Kuchen der Autoindustrie abhaben wollen. Zu ihnen gehören Rivian Automotive, Lucid Group und Nio.

Seit dem Börsengang am 10. November ist der Aktienkurs von Rivian auf 179,47 US-Dollar gestiegen und auf 95,20 US-Dollar gesunken. Im gleichen Zeitraum stiegen die Aktien von Lucid auf über 57 US-Dollar und fielen dann unter die 40 US-Dollar-Marke.

Nachdem sich der Staub einigermaßen gelegt hat, schätzen Branchenbeobachter den Wert von Rivian, Lucid und Nio auf über 65 Milliarden US-Dollar. Finden wir heraus, welches Elektroautounternehmen die besten Chancen hat, das nächste Tesla zu werden.

Der technologische Vorsprung

Lucid hat Ende Oktober mit der Auslieferung der Langstrecken- und Performance-Version seiner Luxuslimousine Air Dream Edition begonnen. Mit einem Preis von 169.000 US-Dollar ist sie jedoch für die meisten Menschen kaum erschwinglich.

Die 17.000 Reservierungen von Lucid verteilen sich jedoch auf die vier Ausstattungsvarianten des Air, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass sowohl die teuren als auch die „erschwinglicheren“ Optionen von Lucid gefragt sind. Lucid plant, die 4,4 Milliarden US-Dollar aus der Fusion mit SPAC Churchill Capital IV im Juli zu verwenden, um den Betrieb im Jahr 2022 zu finanzieren. Dazu gehören vor allem die Produktion und Auslieferung von Fahrzeugen, die Ausweitung der Produktionskapazität auf 50.000 Einheiten pro Jahr, die Markteinführung aller vier Versionen des Lucid Air und die Vorbereitung der Premiere des Lucid Gravity SUV.

Abgesehen von einem Managementteam, das über Erfahrungen bei Tesla, Apple und anderen großen Technologie- und Finanzunternehmen verfügt, hat Lucid vor allem eine unglaubliche Batterietechnologie zu bieten, die komplett im eigenen Haus entwickelt wurde. Der Lucid Air wurde zum MotorTrend Car of the Year 2022 gekürt, vor allem wegen seiner Reichweite von über 500 Meilen und seinen über 1.100 Pferdestärken. Die Effizienz des Batteriepakets dürfte sich auch auf die günstigeren Ausstattungsvarianten des Air sowie auf zukünftige Modelle übertragen lassen.

Seine eigene Nische finden

Lucid mag der König der Reichweite sein, aber Rivian setzt alles daran, die Konkurrenz gering zu halten und einen Teilbereich des Marktes für Elektroautos zu erschließen, der seiner Meinung nach reif ist. Etwa ein Drittel des Unternehmens gehört Amazon (20 %) und der Ford Motor Company (12 %).

Wie bei Lucid sind auch die technischen Daten von Rivian beeindruckend. Der R1T hat eine geschätzte Reichweite von 314 Meilen und eine Anhängelast von 11.000 Pfund. Zum Vergleich: Der Ford F-150 Lightning hat eine geschätzte Reichweite von 230 Meilen (300 Meilen für die Version mit erweiterter Reichweite) und eine Anhängelast von rund 10.000 Pfund. Rivian hofft jedoch, sich so weit wie möglich von der Konkurrenz abzusetzen, indem es die Outdoor-Gemeinde anzapft. Das Markenimage von Rivian ist so, als würden sich REI und Jeep zusammentun und elektrische Lkws und SUVs herstellen.

Mit 12 Mrd. US-Dollar in der Tasche hat Rivian das Zeug zu Großem. Als börsennotiertes Unternehmen ist das Unternehmen jedoch völlig unerprobt. Es gibt immer noch eine lange Liste von unerledigten Aufgaben, die das Unternehmen erfüllen muss - die erste ist, die Auslieferung an Massenkunden aufrechtzuerhalten. Solange das Management nicht beweist, dass es das ihm zur Verfügung gestellte Kapital effizient einsetzen kann, gibt es einfach zu viele Fragezeichen, mit denen Rivian im Moment konfrontiert ist.

Der Wert des Volumens

Bevor Lucid und Rivian auf den Plan traten, war es der chinesische Elektroautohersteller Nio, der die meiste Aufmerksamkeit von EV-Investoren erhielt, die Angst hatten, etwas zu verpassen. Im Gegensatz zu Lucid und Rivian, die noch keine nennenswerten Auslieferungen erreicht haben, lieferte Nio allein im September 10.628 Fahrzeuge aus und hat nun insgesamt über 142.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Zum Vergleich: Lucid plant, im Jahr 2022 nur 20.000 Fahrzeuge auszuliefern, und Rivian hat etwa 55.000 Reservierungen für seinen Lkw R1T und seinen SUV R1S und verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Einheiten im Werk in Illinois.

Nio hat einige Probleme in der Lieferkette, aber das Unternehmen ist auf dem Weg zum Nio Day 2021 Mitte Dezember sehr optimistisch. Mit einem Vorsprung von drei Jahren gegenüber Lucid und Rivian ist Nio eine gute Wahl für Investoren, die Erfahrung über Potenzial stellen.

Der Gewinner

Der Erfolg von Tesla beruht auf seinem technologischen Vorsprung. Allein aus diesem Grund könnte Lucid das Unternehmen sein, das die besten Chancen hat, das nächste Tesla zu werden.

Was Lucid besser gemacht hat als Nio oder Rivian, ist das Einhalten des Zeitplans. Das Unternehmen hat seine Produktions- und Lieferziele eingehalten. Solange es diesen Trend nicht durchbricht, gibt es Grund zu der Annahme, dass es seine Ziele für 2022 erreichen und darüber hinaus die Produktion mit einer Bruttomarge von über 20 % (ähnlich wie Tesla) aufrechterhalten kann.

Davon abgesehen sind Lucid, Rivian und Nio noch mehrere Jahre davon entfernt, als das nächste Tesla zu gelten. Für die meisten Anleger ist es wahrscheinlich am besten, einen Korb mit mehreren EV-Aktien zu kaufen. Auf diese Weise kannst du dich vor hohen Verlusten schützen, falls ein Unternehmen scheitert, und hast gleichzeitig die Möglichkeit, deine Investition exponentiell wachsen zu lassen.

Eine weitere hilfreiche Methode ist es, die Entwicklung der neuen EV-Unternehmen zu verfolgen, während diese reifen. Wie in allen jungen Branchen können neue Wettbewerber und Entwicklungen die Dynamik im Handumdrehen verändern. Wenn du dich über die Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden hältst, kannst du am besten sicherstellen, dass du die Unternehmen verfolgst, die die besten Chancen haben, das nächste Tesla zu werden, und kein Unternehmen kaufst, das sich in einer Abwärtsspirale befindet.

Der Artikel Können Rivian, Lucid oder Nio das nächste Tesla werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

