Könnte die Pinterest-Aktie Facebook beim Börsenwert überholen?

Die Pinterest-Aktie und die von Facebook sind grundsätzlich in zwei ähnlichen bis identischen Märkten aktiv: Beide gelten als soziale Netzwerke, wobei die Schwerpunkte natürlich unterschiedlich sind. Das eine ist ein allgemeines, soziales Netzwerk, das andere hat sich der Kreativität verschrieben.

Mit Blick auf die Bewertungslage erkennen wir deutliche Unterschiede: Pinterest kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50,5 Mrd. US-Dollar. Facebook bringt hingegen jetzt so gerade eine Billionen US-Dollar auf die Börsenwaage, was in etwa das 20-Fache dessen ist. Das ist durchaus bemerkenswert.

Eine interessante Frage könnte daher sein: Kann die Pinterest-Aktie Facebook mit Blick auf den Börsenwert überholen? Das wollen wir jetzt etwas näher betrachten.

Pinterest & Facebook: Welten zwischen den Unternehmen?

Für den Moment können wir jedenfalls sagen: Pinterest und Facebook trennen noch Welten. Nicht nur gemessen am Börsenwert, nein, auch wenn wir operative Kennzahlen in den Fokus rücken. Das soziale Kreativnetzwerk kommt beispielsweise auf 478 Mio. Nutzer, der Platzhirsch auf 2,85 Mrd. Nutzer per Ende des ersten Quartals. Hier lässt sich ein Qualitätsunterschied nicht leugnen.

Auch was die Umsätze angeht natürlich nicht. Während es Pinterest im letzten Quartal auf knapp unter eine halbe Milliarde US-Dollar schafft, kommt Facebook auf 26,2 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel lassen sich Unterschiede daher sehr einfach und eindeutig ausmachen. Allerdings: Womöglich ist das genau das Potenzial für den Verfolger.

Wobei die Monetarisierung ebenfalls deutliche Diskrepanzen zeigt. Pinterest schafft es auf durchschnittlich 1,04 US-Dollar je Nutzer, Facebook liegt bei ca. dem 6-Fachen. Von einer vergleichbaren Qualität im Moment zu sprechen sind wir daher weit entfernt.

Bedenken sollten wir außerdem: Der Platzhirsch bedient den breiten Markt, der Verfolger hingegen eine kleinere Nische. Wobei sich hier der Blick aufs Detail lohnen könnte. Unterschiedliches Potenzial könnte nämlich in der Qualität vorhanden sein.

Eine mutige Behauptung …

Ich wage einfach mal sehr kühn zu behaupten, dass Pinterest Facebook mit Blick auf die Nutzerzahlen niemals das Wasser reichen kann. Ein allgemeines Netzwerk und ein Kreativnetzwerk könnten immer eine gewisse Diskrepanz besitzen. Auch weil die Anziehungskraft unterschiedlich ausfällt. Die Qualität und die Monetarisierung der Nutzer könnte langfristig jedoch beim kleineren, sozialen Netzwerk besser funktionieren, zumindest, wenn das Management die eigenen Karten richtig ausspielt.

Pinterest setzt schließlich auf Kreativität, Ideen und Inspiration. Welche Ausgangslage könnte besser geeignet sein, um genau das zu monetarisieren oder mit dem E-Commerce und Händlern zu verknüpfen? Qualität ist möglicherweise ein Vorteil, der relevant ist.

In vielen Punkten bin ich daher der Meinung, dass Pinterest nicht mit Facebook konkurrieren kann. Ja, möglicherweise nicht einmal ansatzweise die Größe erreicht. Eine Diskrepanz des 20-Fachen könnte einfach zu groß sein. Das ist vielleicht ein Ansatz, der mit Blick auf die kommenden Jahre, vielleicht Jahrzehnte, eine Outperformance nach sich ziehen könnte. Wie gesagt: Zumindest, wenn die Investitionsthese aufgeht.

Der Artikel Könnte die Pinterest-Aktie Facebook beim Börsenwert überholen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images