Könnte diese Empfehlung von Warren Buffett das Ticket zu einem Millionen-Dollar-Portfolio sein?

Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass die Menschen, die an der Börse erfolgreich sind, Genies sind und ein Händchen für die richtigen Unternehmen haben. Sicher, wenn du dieses Talent hast, kannst du mit deinem Portfolio großartige Ergebnisse erzielen. Aber wenn du diese Fähigkeit nicht besitzt, keine Sorge.

Es gibt noch eine andere Anlagemöglichkeit, die dir helfen kann, langfristig ein großes Vermögen aufzubauen. Und wenn du noch nicht überzeugt bist, solltest du Folgendes bedenken: Es ist eine so gute Investition, dass sogar der Milliardär Warren Buffett ein Fan davon ist.

Investiere in den breiten Markt

Warren Buffett hat bekanntlich gesagt, dass es für normale Anleger eine solide Sache ist, in einen S&P 500-Indexfonds zu investieren. Damit das klar ist: Es ist nicht so, dass Buffett selbst sich auf Indexfonds verlassen muss. Der Mann versteht etwas von der Auswahl von Aktien, wie die Milliarden von Dollar beweisen, die er im Laufe seines Lebens angehäuft hat. Deshalb macht es für ihn mehr Sinn, einzelne Unternehmen auszuwählen.

Buffett ist vielmehr der Meinung, dass S&P 500-Indexfonds eine gute Wahl für Menschen sind, die sich nicht so gut mit der Auswahl von Aktien auskennen oder die nicht das Risiko eingehen wollen, ihr Geld in die falschen Unternehmen zu stecken. Deshalb lohnt es sich, in diese Fonds zu investieren.

Wenn du mit Indexfonds nicht vertraut bist, dabei handelt es sich um passiv verwaltete Fonds, deren Ziel es ist, die Leistung der Richtwerte, an die sie gebunden sind, zu erreichen. Wenn du Anteile an einem S&P 500-Indexfonds kaufst, besitzt du effektiv einen Anteil an 500 verschiedenen Unternehmen.

Das ist eine gute Sache, denn es trägt zur Diversifizierung deines Portfolios bei. Und ein diversifiziertes Portfolio kann dir dabei helfen, Verluste in turbulenten Marktphasen zu minimieren und dein Vermögen langfristig zu vermehren.

Von wie viel Vermögen reden wir hier? Seit 1957 hat der S&P 500 eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 10,5 % erzielt. Das heißt aber nicht, dass der Index seit 1957 jedes Jahr gut abgeschnitten hat. (Erinnerst du dich an die Finanzkrise?) Vielmehr machen diese 10,5 % Rendite sowohl starke als auch schwache Jahre aus.

Wenn du in den nächsten 40 Jahren monatlich 250 US-Dollar in einen S&P 500-Indexfonds investierst, könntest du die gleiche Rendite erzielen. Und wenn ja, hast du am Ende ein Portfolio im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar. Das ist gar nicht so schlecht - vor allem, wenn du dich selbst als jemanden betrachtest, der nicht so viel über die Auswahl von Aktien weiß.

Lerne von einem der ganz Großen

Warren Buffett hat bewiesen, dass er mehr als fähig ist, den Markt zu schlagen. Das bedeutet aber nicht, dass der Durchschnittsanleger dazu in der Lage ist, das Gleiche zu tun. Deshalb empfiehlt er, Geld in einen S&P 500-Indexfonds zu investieren. Und wenn du seinen Rat befolgst, stehen die Chancen gut, dass du mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst.

Wenn du dir sicher bist, dass du ein Aktienportfolio zusammenstellen kannst, das besser abschneidet als der breite Markt, kannst du das natürlich tun. Wenn du aber lieber auf Nummer sicher gehen willst, kann es nicht schaden, auf die Worte von jemandem zu hören, der offensichtlich ein Händchen für die Vermehrung von Vermögen hat.

Der Artikel Könnte diese Empfehlung von Warren Buffett das Ticket zu einem Millionen-Dollar-Portfolio sein? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

