Könnte Disney seine Dividende im nächsten Quartal wieder aufnehmen?

Disney zahlte 2019 eine Jahresdividende von 2,9 Milliarden US-Dollar.

Die Bilanz ist aufgebläht, weil es während der Pandemie Barmittel gehortet und Schulden aufgenommen hat.

Das Management bekräftigte seine Verpflichtung, eine Dividende zu zahlen, hat aber noch nicht gesagt, wann es dies tun wird.

Wichtige Punkte

Zu Beginn der Pandemie musste Walt Disney mehrere Geschäftsbereiche schließen, die wesentlich zum Gewinn beitragen. Das Management erkannte schnell, dass die Schließung von Themenparks, Hotels und Einzelhandelsgeschäften den Cashflow stark beeinträchtigen könnte.

Infolgedessen wurde die Dividende vorsichtshalber ausgesetzt, um Barmittel zu sparen und sicherzustellen, dass das Haus der Maus die Pandemie überlebt. Glücklicherweise werden viele Länder wieder geöffnet - wenn auch in Schüben -, da die Bevölkerung weltweit gegen COVID-19 geimpft wird. Alle Disney-Themenparks sind wieder geöffnet, und auch die anderen Geschäftsbereiche laufen wieder an. Die positiven Entwicklungen lassen die Aktionäre fragen: Könnte Disney im nächsten Quartal wieder eine Dividende ausschütten?

Eine aufgeblähte Bilanz

Disney-Finanzchefin Christine McCarthy bekräftigte kürzlich das langfristige Engagement für die Zahlung einer Dividende und sagte:

„In Anbetracht der anhaltenden Erholung von der COVID-19-Pandemie sowie unserer fortgesetzten Priorisierung von Investitionen, die unsere Wachstumsinitiativen unterstützen, hat der Vorstand beschlossen, für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2021 keine Dividende zu erklären oder zu zahlen. Längerfristig gehen wir jedoch davon aus, dass sowohl Dividenden als auch Aktienrückkäufe weiterhin Teil unserer Kapitalzuteilungsstrategie sein werden.“

Im Geschäftsjahr 2019, dem letzten vor der Unterbrechung der Geschäftstätigkeit durch die Pandemie, zahlte Disney Bardividenden in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar. Wenn Disney beschließt, wieder eine Dividende zu zahlen, ist es nicht verpflichtet, die gleiche Summe zu zahlen. Disney könnte sich entscheiden, einen niedrigeren Betrag zu zahlen - oder einen höheren, um die verlorene Zeit wettzumachen.

Wie hoch die Dividende ausfällt und wann sie wieder ausgeschüttet wird, hängt letztlich von den Betriebsergebnissen und der Bilanz ab. Das Management wird keine Dividende zahlen, wenn dies nicht im eigenen Interesse liegt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, die am 3. Juli endeten, erwirtschaftete Disney 2,9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln aus dem operativen Geschäft, wodurch sich die Barmittel, Barmitteläquivalente und Forderungen auf 29,4 Milliarden US-Dollar erhöhten. Gleichzeitig hatte das Unternehmen langfristige Schulden in Höhe von über 51 Milliarden US-Dollar.

Disney hat sicherlich viele Barmittel und Schulden. Das ist verständlich. Die Pandemie veranlasste das Management zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Aber jetzt, da der Betrieb wieder aufgenommen wurde und sich gut entwickelt, erwägt die Unternehmensleitung wahrscheinlich, die Schuldenlast zu verringern und Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. Entscheidet sich das Unternehmen dafür, Barmittel für die Rückzahlung von Schulden zu verwenden, würde dies die zu zahlenden Zinskosten senken und damit den Cashflow erhöhen.

Lektionen für Anleger

Wenn das Management bei der Rückführung von Barmitteln an die Aktionäre weiterhin vorsichtig vorgeht, ist der wahrscheinlichste Grund dafür die inzwischen weit verbreitete Delta-Variante und ihre Fähigkeit, sich zu verbreiten. Wenn andererseits die durch COVID-19 verursachten Infektionen unter Kontrolle sind, wenn Disney im nächsten Quartal seine Ergebnisse vorlegt, könnte das Management eine Wiederaufnahme der Dividende ankündigen. Das Unternehmen hat keine Probleme, große Mengen an Bargeld zu generieren, wenn ihm kein tödliches Virus in die Quere kommt.

Disney wird wahrscheinlich einen konservativen Ansatz verfolgen, da das Unternehmen die Dividende bei einem neuen Lockdown nicht gleich wieder stoppen möchte. Wenn es weiterhin Risiken für den Betrieb gibt, die durch das Coronavirus verursacht werden, wird die Dividende wahrscheinlich auf Eis gelegt.

Der Artikel Könnte Disney seine Dividende im nächsten Quartal wieder aufnehmen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 28.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool