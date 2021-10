Kolosseum und Vatikan: Kulturprogramm für Eheleute der G20-Chefs

ROM (dpa-AFX) - Die Partner der Staats- und Regierungschefs haben den ersten Tag des G20-Gipfels in Rom für kulturelle Events genutzt. Die italienischen Gastgeber luden die Ehepartner am Samstag zunächst zu einer Führung in das Kolosseum ein. Auf ein Mittagessen im malerischen Park Villa Pamphili folgte ein Besuch der vatikanischen Museen mitsamt der Sixtinischen Kapelle. Unter den Teilnehmern waren als einzige männliche Gäste zwei Deutsche: Joachim Sauer, der Mann von Bundeskanzlerin Angela Merkel, und Heiko von der Leyen, der Gatte von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Am Abend stand ein Besuch der Thermen des Diokletian in der Innenstadt an. Zu dem Termin wurden dann auch wieder die Staats- und Regierungschefs erwartet. Anschließend waren alle zu einem Galadinner beim italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella eingeladen. Jill Biden, die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, schwänzte den Besuch im Kolosseum, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Beim Mittagessen war sie dann aber nach dpa-Informationen wieder dabei./msw/DP/zb