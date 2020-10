Im Marktgespräch am 1. Oktober 2020 werten wir die Ereignisse um das US-Hilfspaket aus, was noch aussteht. Mitten im US #Wahlkampf sollen weitere ...

Zugehörige Wertpapiere: das neue US-Hilfspaket? Im LS-X Marktgespräch heute: DAX und Aktien Covestro, Bayer, Palantir