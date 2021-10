Kommunen verringern Defizit - Steuereinnahmen steigen

Berlin (Reuters) - Die deutschen Kommunen haben ihr Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr auch wegen steigender Steuereinnahmen infolge der Konjunkturerholung verringert.

Die Ausgaben übertrafen die Einnahmen um 5,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. In der ersten Jahreshälfte 2020 hatte das Defizit noch knapp 9,6 Milliarden Euro betragen, während es zum gleichen Zeitpunkt 2019 - also vor Beginn der Corona-Pandemie - bei lediglich 0,3 Milliarden Euro gelegen hatte. In der Statistik werden die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen nicht berücksichtigt.

Die Steuereinnahmen legten in den ersten sechs Monaten um 12,0 Prozent auf 44,3 Milliarden Euro zu. Dabei wuchsen die Gewerbesteuereinnahmen netto um 23,4 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro. Ein Grund dafür dürfte die bessere Konjunktur sein: So wuchs das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis Juni auch durch das Auslaufen von Corona-Beschränkungen um real 2,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Deutlich gesunken sind zugleich die Zinsausgaben: Sie fielen um 7,3 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Gestiegen sind dagegen die Ausgaben für Sozialleistungen, und zwar um 5,9 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro.

Nach Prognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) wird der deutsche Staat - Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung zusammen - in diesem Jahr ein Defizit von 173 Milliarden Euro machen. Es wäre damit trotz besserer Konjunktur größer als 2020. "Grund ist vor allem, dass viele Hilfsgelder und Subventionen für die Wirtschaft zur Bewältigung der Corona-Krise erst in diesem Jahr fließen", so das IfW. "Ab dem nächsten Jahr erholen sich die öffentlichen Haushalte vom Corona-Einschlag." Dann soll der Fehlbetrag auf gut 60 Milliarden Euro sinken.