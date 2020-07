Kommunikationschefin verlässt Europäische Zentralbank

Zürich (Reuters) - Kommunikationschefin Christine Graeff verlässt die Europäische Zentralbank (EZB).

Graeff stoße am 1. Januar 2021 zur Credit Suisse, wie die Schweizer Großbank am Mittwoch mitteilte. Dort werde sie Kommunikationschefin sowie stellvertretende Personalchefin. Graeff arbeitete seit 2013 bei der EZB. Die Fachfrau für Finanzkommunikation und Krisen-PR wurde zur EZB geholt, um damals insbesondere den kritischen Deutschen die Geldpolitik der Notenbank zu erklären. Zuvor war sie Partnerin und Geschäftsführerin bei der PR-Agentur Brunswick in Frankfurt. Graeff folgt bei Credit Suisse auf Dominique Gerster und James Quinn, die die Funktion interimistisch ausüben.