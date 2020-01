Konflikt am Golf versetzt Börsen erneut in Unruhe

Frankfurt (Reuters) - Ein iranischer Raketenangriff auf US-Ziele im Irak hat Anlegern am Mittwoch einen Schreck versetzt.

Dieser verflog aber rasch wieder. Investoren hofften darauf, dass es nicht zu einem ausgewachsenen Krieg in der Golf-Region komme, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Dax und EuroStoxx50 büßten am Vormittag jeweils etwa 0,3 Prozent auf 13.187 und 3750 Punkte ein.

Als Vergeltung für die gezielte Tötung eines hochrangigen Generals vergangene Woche beschoss der Iran von den USA angeführte internationale Truppen im Irak. US-Präsident Donald Trump, der den Iran vor Vergeltungsangriffen gewarnt und mit "harten und schnellen" Gegenangriffen gedroht hatte, schrieb auf Twitter, er werde im Verlauf des Tages eine Erklärung abgeben, und fügte hinzu: "Alles ist gut." Noch sei nicht bekannt, ob bei diesem Angriff US-Soldaten ums Leben gekommen seien, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Dies dürfte entscheidend dafür sein, ob und wie die USA auf den Angriff reagieren werden."

ÖLPREIS ZIEHT WIEDER AN - SAUDI ARAMCO AUF REKORDTIEF

Unmittelbar nach der Attacke stieg der Ölpreis auf ein Vier-Monats-Hoch. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 71,75 Dollar je Barrel (159 Liter). Das ist der größte Kurssprung seit den Angriffen auf die Förderanlagen des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco im September. Dessen Aktien fielen an der Börse Riad auf ein Rekordtief von 34 Riyal. Am Mittwochvormittag lag Brent nur noch 0,6 Prozent im Plus bei 68,67 Dollar.

Auch die "Antikrisen-Währung" Gold konnte ihre anfänglichen Gewinne nicht halten. Das Edelmetall markierte mit 1610,90 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) zunächst ein Rekordhoch und notierte zuletzt nur noch 0,7 Prozent fester bei 1584,37 Dollar. Für europäische Investoren war Gold mit 1443,07 Euro zeitweise sogar so teuer wie noch nie.

HÖHENFLUG VON VARTA VORERST BEENDET

Am deutschen Aktienmarkt sorgte Varta mit einem Kurssturz von gut 24 Prozent für Aufsehen. Das ist das größte Minus der Firmengeschichte. Im vergangenen Jahr hatten die Titel ihren Kurs allerdings fast verfünffacht. Ein Grund für den aktuellen Absturz war Händlern zufolge eine Herunterstufung des Batterie-Herstellers durch die Commerzbank. Das Institut sei bei diesem Wert der Meinungsführer, sagte einer von ihnen. Er verwies zudem auf einen pessimistischen Ausblick des US-Lithiumproduzenten Livent, dessen Titel im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 17 Prozent einbrachen. Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für Elektroauto- und Smartphone-Batterien.

Aus den Depots flogen auch die Papiere von Deutsche Euroshop, die mit einem Minus von zeitweise acht Prozent auf den größten Tagesverlust seit 17 Jahren zusteuerten. Der Wert des Immobilienvermögens des Shoppingcenter-Betreibers ging den Angaben zufolge 2019 um 123 Millionen Euro zurück. Angesichts des schwächelnden Handels in Geschäften sei dies keine überraschende Entwicklung, schrieb Analyst Kai Klose von der Berenberg Bank. Eine Besserung sei nicht in Sicht.