Konjunktur-Hoffnungen schieben Schweizer Börse an

Zürich (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft hat der Schweizer Börse einen guten Start in die neue Handelswoche beschert.

Der SMI, der bereits in der Vorwoche angezogen hatte, legte am Montag um weitere 0,4 Prozent zu auf 10.797 Punkte. Händler erklärten, die Aussicht, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturprogramm bereits in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht werden könne, habe die Anleger zu Käufen ermuntert. Die Stimmung beflügelten auch Äußerungen von US-Finanzministerin Janet Yellen, dass das Land im nächsten Jahr wieder Vollbeschäftigung erreichen würde, wenn der Kongress die Corona-Hilfen billige.

Gesucht waren etwa baunahe Werte. Die Bauchemiefirma Sika lag mit einem Plus von 1,7 Prozent ganz vorne. Der Zementriese LafargeHolcim und das Sanitärtechnikunternehmen Geberit zogen jeweils rund 1,3 Prozent an. Aber auch die Grossbank UBS und der Arzneimittel-Auftragsfertiger Lonza rückten deutlich vor. Die einzigen Standardwerte mit Kursverlusten waren der Telekom-Konzern Swisscom, der Nahrungsmittel-Weltmarktführer Nestle und der Pharmakonzern Roche. Diese Titel haben sich in der Covid-Krise als überdurchschnittlich widerstandsfähig erwiesen.

Bei den Nebenwerten kletterten Relief Therapeutics 8,6 Prozent. Die Pharmafirma und Partner NeuroRx wollen erste Ergebnisse eines Phase-IIb/III-Tests mit der intravenös verabreichten Form des Covid-19-Medikaments Aviptadil/RLF-100 im Laufe des Februar veröffentlichen. Zudem wurde eine Phase-II/III-Studie mit der inhalierbaren Form der Arznei begonnen.