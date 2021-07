Konjunkturängste schicken Europas Börsen auf Talfahrt

Frankfurt (Reuters) - Aus Furcht vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus den Aktienmärkten zurück.

Der Dax fiel am Donnerstag um 1,7 Prozent auf 15.420,64 Punkte und der EuroStoxx50 um 2,2 Prozent auf 3989,47 Zähler. Für Letzeren war dies der größte Tagesverlust des Jahre. An der Wall Street gab der US-Standardwerteindex Dow Jones etwa ein Prozent nach.

Im Gegenzug nahmen Investoren Kurs auf "sichere Häfen" wie Staatsanleihen. Dies drückte die Renditen der richtungweisenden zehnjährigen Bonds aus den USA und Deutschland auf plus 1,295 beziehungsweise minus 0,311 Prozent.

"Konjunkturdaten deuten auf eine schwächere Wachstumsdynamik in China hin", sagte Elwin de Groot, Chef-Anlagestratege der Rabobank. Investoren machten sich daher trotz der gelockerten Pandemie-Restriktionen wieder Sorgen um die Zukunft. Das gelte vor allem für exportabhängige Staaten wie Deutschland. In dieses Bild passten Signale aus China, zur Ankurbelung der dortigen Konjunktur die Mindestreserve-Anforderungen für Banken lockern zu wollen. Damit hätten die Institute mehr Geld zur Kreditvergabe zur Verfügung.

Darüber hinaus schüre die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus Spekulationen auf neue Restriktionen, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Sie könnten den aktuellen Aufschwung abwürgen.

ÖLPREIS UNTER DRUCK - EURO IM AUFWIND

Abwärts ging es zunächst auch für den Ölpreis. Investoren rätselten weiterhin, wie sich die Fördermengen nach den geplatzten Verhandlungen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, entwickeln, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Daher gingen sie lieber auf Nummer sicher und zögen sich zurück. Ein überraschend starker Rückgang der US-Rohölbestände hievte den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee bis zum Abend allerdings knapp ins Plus auf 73,58 Dollar je Barrel (159 Liter).

Der Euro stieg auf 1,1840 Dollar. Die Protokolle der jüngsten Beratungen der US-Notenbank hätten die Einschätzung bekräftigt, dass es die Fed mit einer Straffung der Geldpolitik nicht eilig habe, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die wie erwartet ausgefallene Lockerung der Inflationskriterien durch die Europäische Zentralbank (EZB) blieb ohne Einfluss auf die Kurse.

AUSBLICK BROCKT TEAMVIEWER KURSSTURZ EIN

Am deutschen Aktienmarkt verbuchten die Titel von Teamviewer mit einem Minus von gut 14 Prozent den größten Tagesverlust der Firmengeschichte. Nach einem Quartalsergebnis unter Markterwartungen äußerte sich die Softwarefirma vorsichtiger zu den Aussichten für das Gesamtjahr. DZ Bank-Analyst Armin Kremser rechnet für das Jahresende aber mit einer Belebung des Geschäfts und hielt daher an seiner Kaufempfehlung fest.

An der Wall Street rutschten die Papiere von Didi um weitere sechs Prozent ab. Die Regierung in Peking hatte die App des chinesischen Fahrdienst-Vermittlers wegen angeblich illegaler Sammlung von Nutzerdaten zum Download gesperrt. Der Online-Händler Alibaba und der Suchmaschinen-Betreiber Baidu, die ebenfalls ins Visier der Behörden geraten sind, büßten jeweils rund 3,5 Prozent ein. So lange der Regulierungsdruck nicht eindeutig nachlasse, würden Anleger die Finger von chinesischen Werten lassen, prognostizierte Analystin Chelsey Tam vom Research-Haus Morningstar.