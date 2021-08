Konjunkturerwartungen der Börsianer sinken dritten Monat in Folge

Berlin (Reuters) - Börsenprofis haben ihre Erwartungen an den Konjunkturaufschwung in Deutschland im August den dritten Monat in Folge heruntergeschraubt.

Das Barometer für die Einschätzung der Börsianer mit Blick auf die nächsten sechs Monate sank um 22,9 auf 40,4 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 178 Analysten und Anlegern mitteilte. "Dies weist auf zunehmende Risiken für die deutsche Konjunktur hin, wie etwa eine mögliche vierte Covid-Welle ab Herbst oder eine Abschwächung des Wachstums in China", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 56,7 Zähler gerechnet. Zugleich wurde die Lage deutlich besser eingeschätzt: Hier kletterte das Barometer um 7,4 auf 29,3 Punkte. "Die seit Monaten andauernde deutliche Verbesserung der konjunkturellen Lageeinschätzung zeigt, dass sich die Erwartungen auf Grund des schon erreichten höheren Wachstums abschwächen", sagte Wambach dazu. Die exportabhängige deutsche Industrie profitiert derzeit zwar von steigender Nachfrage aus Übersee - insbesondere USA und China. Doch litt sie zuletzt unter massiven Versorgungsengpässen, durch die geringe Verfügbarkeit an Rohstoffen und Schiffscontainern.