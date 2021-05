Konjunkturhoffnungen hieven Schweizer Börse auf Allzeit-Hoch

Zürich (Reuters) - Ein Schlussspurt am Freitag hat der Schweizer Börse zur besten Woche seit Mitte März verholfen.

Händler erklärten, die Anleger setzten auf eine anhaltende Erholung der Konjunktur. In der Euro-Zone besserte sich das Barometer zum Geschäftsklima überraschend deutlich. Die Inflationssorgen seien dagegen in den Hintergrund getreten. Der SMI erreichte mit 11.444 Punkten ein neues Allzeit-Hoch. Kurz vor Handelsschluss notierte der Index mit 11.434 Punkten noch um 0,8 Prozent über dem Stand vom Vorabend. Auf Wochensicht belief sich das Plus auf 1,9 Prozent.

Ganz vorne lagen die Aktien der Luxusgüter-Unternehmen, die stark von der Konsumentenstimmung abhängig sind. Der Lederwaren-Hersteller Richemont rückte 2,5 Prozent vor, der Uhrenriese Swatch gar 3,3 Prozent. Deutlich aufwärts ging es auch für den Augenheilkonzern Alcon. Unter den Standardwerten büsste einzig der Zementriese Lafargeholcim etwas Boden ein.

Bei den Nebenwerten zogen Blackstone Resources acht Prozent an. Die chilenische Tochter der auf Rohstoffe und Batterietechnologie spezialisierten Firma hat ihre Lithium-Konzessionen in dem südamerikanischen Land erweitert.