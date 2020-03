Konsortium aus global agierenden Langzeitinvestoren nimmt exklusive Verhandlungen über die Übernahme von Galileo Global Education auf

CPP Investments und Montagu arbeiten mit dem bestehenden Anteilseignern Téthys Invest und Bpifrance bei der Übernahme des Unternehmens von Providence Equity Partners zusammen

Galileo Global Education („Galileo” oder das „Unternehmen”), ein führender internationaler Anbieter von höherer Bildung und Europas größte Hochschulgruppe, gab heute bekannt, dass Providence Equity Partners („Providence“), ein Mehrheitsgesellschafter seit 2011, exklusive Verhandlungen zur Veräußerung von Galileo an ein Konsortium aus global agierenden institutionellen Langzeitinvestoren aufgenommen hat. Zum Konsortium gehören neben den bestehenden Anteilseignern Téthys Invest und Bpifrance das Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“) über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft CPP Investment Board Europe S.à r.l. und Montagu. Nach Abschluss der Transaktion sollen CPP Investments und Téthys Invest in einer gleichberechtigten Partnerschaft jeweils etwa 40 % der Anteile an dem Unternehmen halten.

Marc-François Mignot Mahon, Chief Executive Officer von Galileo, kommentierte: „Ich möchte mich zunächst bei Providence für die Unterstützung bedanken, die dazu beigetragen hat, dass wir in nur wenigen Jahren zu einem weltweit führenden Anbieter geworden sind, und dafür, dass sie jetzt ihren Anteil an die renommiertesten institutionellen Langzeitinvestoren weitergeben. Außerdem möchte ich mich bei Téthys Invest and Bpifrance für ihre fortgesetzte Unterstützung bedanken.

„Bildung braucht langfristiges Engagement, Bildung verdient die renommiertesten institutionellen Investoren, Bildung ist eine Investition wie keine andere, denn sie ist eine Investition in Frauen und Männer, sowohl in ihre eigene Entwicklung als auch in die Entwicklung der Gesellschaft von morgen. Galileo freut sich, diese großen internationalen Institutionen, sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors, begrüßen zu können, die uns mit vereinten Kräften dabei unterstützen, weltweit führend im Hochschulbereich zu werden und unsere Aufgabe im Dienste der Gesellschaft zu erfüllen: auszubilden und weiterzubilden.

„Meine Gedanken sind bei den Tausenden von Mitarbeitern von Galileo, die heute stolz auf die Anerkennung ihres überragenden täglichen Einsatzes für unsere Studierenden in der ganzen Welt sein können.”

Alain Carrier, Senior Managing Director und Head of International bei CPP Investments, kommentierte: „Wir freuen uns über die Gelegenheit, langfristig mit Marc-François, Téthys Invest, Montagu und Bpifrance bei der weiteren Bereitstellung eines Bildungserlebnisses von höchster Qualität zusammenzuarbeiten, von dem Studierende über globale Märkte hinweg profitieren können. CPP Investments sucht nach Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit branchenbesten Führungsteams, um langfristigen Mehrwert für die Beitragszahler und Leistungsbezieher von CPP aufzubauen.”

Ryan Selwood, Managing Director und Head of Direct Private Equity bei CPP Investments, kommentierte: „Galileo hat unter der Führung von Marc-François eine einzigartige globale Plattform im Hochschulbereich entwickelt, die hochwertige und innovative Kurse und Qualifikationen für Studierende in aller Welt bereitstellt. Das Business- und Management-Team hat den Ehrgeiz, die Fähigkeit und die Chance, auf seinem eigenen beeindruckenden Wachstumskurs langfristig aufzubauen. Wir werden mit ihnen beim Ausbau ihres Erfolgs durch eine Expansion in neue Märkte zusammenarbeiten und die von Galileo Hochschulstudenten weltweit angebotene breite Palette an Studienfächern und Spezialisierungen weiter verbessern.”

Alexandre Benais, CEO von Téthys Invest, kommentierte: „Téthys Invest freut sich darauf, Galileo zusammen mit seinem Führungsteam und hochwertigen Partnern in seiner Entwicklung weiter zu unterstützen, und das in einem Bereich, in dem eine langfristige Beteiligung äußerst sinnvoll ist, da dadurch die Gruppe ihre Strategie umsetzen kann.”

Guillaume Jabalot, Director bei Montagu, kommentierte: „Wir unterstützen gerne die langfristigen Pläne von Marc-François Mignot Mahon und seinem sehr fähigen Team, die sich dem Ziel verschrieben haben, Galileo zum führenden, weltweit agierenden Anbieter von höherer Bildung zu machen.”

Nicolas Dufourcq, CEO von Bpifrance, kommentierte: „Marc-François Mignot Mahon und seine Teams haben erfolgreich einen global agierenden, französischen Spitzenanbieter im Hochschulbereich geschaffen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Galileo in einer neuen Phase seiner Entwicklung an der Seite des Führungsteams, von Téthys Invest und neuen renommierten Langzeitpartnern weiter unterstützen können. Investitionen in Bildung sind für Bpifrance, das zur internationalen Expansion französischer Spitzenunternehmen beitragen will, von vorrangiger Bedeutung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf sozialer Verantwortung und hochwertigen Bildungsleistungen.”

Karim Tabet, Managing Director von Providence Equity, kommentierte: „Unser Vision, Galileo ins Leben zu rufen, nahm 2011 ihren Anfang mit einem weißen Blatt Papier. Wir erkannten eine Chance, eine führende internationale Bildungsplattform zu schaffen, die Studierenden hervorragende Lernerfahrungen bietet und Innovation, Kreativität, Kunst und Kultur überspannt. In enger Zusammenarbeit mit Marc-François und seinem Team schlossen wir eine Reihe strategischer Übernahmen erfolgreich ab. Wir unterstützen bestehende hochwertige Hochschulen in ihrer Expansion und machten so Galileo zu einem führenden europäischen Anbieter. Die heutige Bekanntgabe stellt einen wichtigen Meilenstein dar: Die Ankunft von neuen langfristigen Besitzern, die es als ihre Aufgabe ansehen, Galileo auf eine neue Stufe zu heben und die angestrebte Verbesserung der Qualität von Hochschulbildung voranzubringen und die Kraft, mit der Galileo für das Gute in der Welt eintritt, zu stärken.”

Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich im zweiten Quartal 2020, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Über Galileo Global Education

Galileo Global Education umfasst 42 renommierte Hochschulen an 80 Standorten in 13 Ländern weltweit, verbunden durch einzigartiges Knowhow: Seine 110.000 Studierenden erhalten die Möglichkeit, sich mit der ganzen Welt zu vernetzen. Der Unterricht in den Hauptdisziplinen Management, Creative Arts, Marketing und Technologie errfolgt fachbereichsübergreifend mit dem Ziel, Innovation in allen Gebietenzu fördern. An den Hochschulen der Gruppe können 56 zertifizierte Abschlüsse erworben werden. Zu seinem Netzwerk gehören Pfeiler von Spitzenleistungen und namhafte Hochschulen in der Lehre, wie die Paris School of Business (PSB), Cours Florent, Penninghen, Strate und Atelier de Sèvres in Frankreich, Instituto de Universitario in Mexiko, Hochschule Macromedia in Deutschland und Istituto Marangoni in Italien.

Über CPP Investments

Das Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB™) ist eine professionelle Kapitalanlagegesellschaft, welche die Gelder, die vom Canada Pension Plan (CPP) zurzeit nicht benötigt werden, um laufenden Leistungen im Auftrag von 20 Millionen Beitragszahlern und Leistungsbeziehern auszuzahlen, anlegt. CPP Investments ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten aufzubauen und investiert deshalb in börsennotierte Aktien, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere. Mit Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, São Paulo und Sydney wird CPP Investments unabhängig vom Canada Pension Plan und von staatlichen Stellen verwaltet und geleitet. Am 31. Dezember 2019 belief sich das Gesamtvermögen des CPP Fund auf 420,4 Mrd. kanadische Dollar. Weitere Informationen über CPP Investments finden Sie unter www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Über Téthys Invest

Téthys Invest ist die Investmentholding der Familie Bettencourt-Meyers. Sie widmet sich langfristigen Direktinvestitionen in unternehmerische Projekte, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Bildung.

Über Montagu

Montagu zählt mit über 50 Jahren Anlageerfahrung zu den führenden europäischen Investoren. Im Zentrum der Anlagestrategie von Montagu steht die Unterstützung von Führungsteams von Qualitätsunternehmen, die in stabilen und wachstumsstarken Sektoren Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, die ihre Kunden sehr vermissen würden.

Über Bpifrance

Bpifrance ist die nationale Investitionsbank Frankreichs: Sie finanziert Unternehmen in allen Entwicklungsphasen mit Krediten, Garantien, Kapitalanlagen und Exportversicherungen. Bpifrance bietet zudem Zusatzleistungen außerhalb des Bereichs Finanzen (Schulungen, Beratung) an, um Unternehmer bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen (Innovation, Export) zu unterstützen.

Über Providence Equity Partners

Providence ist eine der führenden globalen Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem Gesamtkapitaleinsatz von über 45 Milliarden Dollar. Providence hat einen branchenorientierten Ansatz für Private-Equity-Investitionen entwickelt. Seine Vision ist, dass ein dediziertes Team von Branchenexperten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufbauen kann. Providence hat seit seiner Gründung 1989 in mehr als 200 Unternehmen investiert und ist jetzt eine führende Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft mit Schwerpunkt in den Bereichen Medien, Kommunikation, Bildung und Information. Providence hat seinen Hauptsitz in Providence, Rhode Island/USA und ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.provequity.com.

