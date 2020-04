Kontaktlose biometrische Terminals von IDEMIA bieten schnelleren Zugang und Sicherheit für die Bewohner von Eigentumswohnungen in São Paulo, Brasilien

MorphoWaveTM-Compact-Geräte scannen und überprüfen 4 Fingerabdrücke in 1 Sekunde in einer berührungslosen Handbewegung





Erhöhte Sicherheit, schnellerer Zugriff und mehr Hygienie für Bewohner sowie vereinfachte Installation und geringerer Wartungsaufwand für Integratoren



IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich „Augmented Identity‟, meldete jetzt die Inbetriebnahme von biometrischen Terminals des Typs MorphoWaveTM Compact in mehreren neuen Eigentumswohnanlagen in der Region Barueri in São Paulo (Brasilien). Hier genießen ab sofort die Bewohner, Dienstleister und Besucher mehr Sicherheit und Komfort durch den Einsatz einer reibungslosen biometrischen Zutrittskontrolle.

MorphoWaveTM Compact ist eine revolutionäre und nach wie vor einzigartige biometrische Zugangskontrolltechnologie: Das Lesegerät führt einen 3D-Scan und die Überprüfung von vier Fingerabdrücken in weniger als einer Sekunde durch. Dafür ist lediglich eine einfache, schnelle und völlig berührungslose "Wellen"-Handbewegung erforderlich. Dies bringt nicht nur Bequemlichkeit und Schnelligkeit, sondern ist auch hygienischer, da die Finger nie mit dem Sensor in Berührung kommen.

Diese Lösung ist bereits in wichtigen Eigentumswohnanlagen und Clubs in der Region São Paulo im Einsatz (beispielsweise Residencial Alphaville Zero, Residencial Alphaville 1, Tamboré 1 und Tamboré 3). Dort hat sie die Art und Weise, wie die Bewohner ihre Eigentumswohnungen betreten und verlassen, regelrecht revolutioniert.

MorphoWaveTM bietet auch Systemintegratoren einen hohen Nutzen. Das Terminal lässt sich schnell und einfach an bestehenden Toren und Drehkreuzen installieren, die weiterverwendet werden können: Die Realisierung dieses Projekts in der Region Barueri dauerte rund 20 Tage. Auch die Wartung wird erleichtert, da diese Geräte extrem zuverlässig sind, ohne bewegliche Teile auskommen und aufgrund des berührungslosen Betriebs reibungsfrei arbeiten.

Nach Aussage von Ricardo Miralha, Regionalvertriebsleiter für Brasilien und die Vertriebsregion Southern Cone bei IDEMIA, bietet MorphoWaveTM Compact mehr Sicherheit und Komfort für die Angestellten, Bewohner und Besucher der Eigentumswohnungen. "Die Beweglichkeit beim Zugang der Bewohner wird erhöht, was zu größerer Sicherheit führt. Die Registrierung eines neuen Benutzers dauert gerade einmal 30 Sekunden. Hinzu kommt, dass es keinen direkten Kontakt zwischen dem Benutzer und dem Lesegerät gibt, was die Hygiene verbessert - ein weiterer sehr wichtiger Punkt."

