Kontaktloses Bezahlen in Großbritannien künftig bis 100 Pfund möglich

LONDON (dpa-AFX) - Kunden dürfen in Großbritannien künftig Beträge bis zu 100 Pfund (rund 116 Euro) kontaktlos mit Karte bezahlen. Finanzminister Rishi Sunak erhöhte den Betrag am Mittwoch in London von bislang maximal 45 Pfund. Geschäfte können allerdings selbst entscheiden, welche Beträge sie bei kontaktlosen Zahlungen zulassen.

Während der Corona-Krise, die der Zahlungsform einen Schub gegeben hatte, war der Höchstbetrag erst kürzlich von 30 Pfund angehoben worden. Großbritannien weicht mit den neuen Regeln - wie seit dem Brexit möglich - von EU-Standards ab. Dort ist einen Höchstbetrag von 50 Euro bei kontaktlosen Zahlungen vorgesehen.

"Kontaktlos" bedeutet, dass der Kunde seine Kreditkarte oder Girocard nicht in ein Gerät einschieben muss. Die Daten werden verschlüsselt mit dem Terminal an der Kasse ausgetauscht, wenn die Karte vor das Lesegerät gehalten wird. Sicherheitsexperten befürchten leichteren Missbrauch von gestohlenen Karten./swe/DP/stk