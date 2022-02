^ DGAP-WpÜG: Prof. Dr. Klaus Fleischer / Kontrollerlangung Kontrollerlangung / Zielgesellschaft: Tuff Group AG; Bieter: Prof. Dr. Klaus Fleischer

14.02.2022 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Erlangung der Kontrolle über die Tuff Group AG gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Kontrollerwerber:

Prof Dr. Klaus Fleischer c/o Privatsekretariat Fleischer Theatinerstr. 40/42 80333 München Deutschland

Zielgesellschaft:

Tuff Group AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 113072

ISIN DE000A161N22 / WKN A161N2

Angaben zum Kontrollerwerb:

Prof. Dr. Klaus Fleischer ("Kontrollerwerber") hat am 08.02.2022 durch den Erwerb von Aktien die Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die Tuff Group AG mit Sitz in Frankfurt am Main und der Geschäftsanschrift Marienplatz 2, 80331 München, erlangt.

Am 08.02.2022 verfügte der Kontrollerwerber zunächst über insgesamt 94,79% der Stimmrechte an der Tuff Group AG. Durch eine Veräußerung von Aktien noch am gleichen Tag verfügte der Kontrollerwerber zum Ablauf des 08.02.2022 über 91,91% der Stimmrechte an der Tuff Group AG.

Der Kontrollerwerber wird nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gegenüber allen Aktionären gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot auf den Erwerb sämtlicher Inhaberaktien der Tuff Group AG abgeben ("Pflichtangebot"). Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Pflichtangebot betreffender Informationen erfolgt im Internet unter

http://www.tuff-offer.de.

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Tuff Group AG dar. Inhabern von Aktien der Tuff Group AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Pflichtangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

München, den 14.02.2022

gez. Prof. Dr. Klaus Fleischer

14.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf und Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1280301 14.02.2022 CET/CEST

°