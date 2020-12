Konzernumfrage: Bahn-Mitarbeiter zufriedener

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz eines dramatischen Fahrgastrückgangs und Finanzproblemen bei der Deutschen Bahn steigt nach einer Konzernumfrage die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Auf einer Skala von 1 bis zum Bestwert 5 liegt sie durchschnittlich bei 3,9 und hat sich damit verglichen mit der vorherigen Befragung 2018 um 0,2 Punkte verbessert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Verbesserungen habe es in allen Ressorts, Geschäftsfeldern und Konzerngesellschaften gegeben. Drei Viertel der Mitarbeiter seien zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem Arbeitgeber. "Wir sind als DB in der Krise noch enger zusammengerückt", sagte Personalvorstand Martin Seiler.

Umfragen etwa von Beratungsfirmen ergeben immer wieder, dass die Mehrzahl der Beschäftigten in Deutschland mit ihrer Arbeit zufrieden ist. Beschäftigte der Deutschen Bahn erhielten in der Corona-Krise relativ viel Flexibilität. Vereinbart wurden mit den Gewerkschaften unter anderem Arbeitsbefreiungen für Beschäftigte mit Kindern, Entgeltfortzahlungen und ein flexibler Ausgleich versäumter Arbeitszeiten. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Die Bahn baut weiter Personal auf./bf/DP/jha