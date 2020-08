Konzert mit 13 000 Zuschauern im September in Düsseldorf geplant

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ein Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und "The Boss Hoss" soll am 4. September vor 13 000 Zuschauern in Düsseldorf stattfinden. "Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben", sagte Veranstalter Marek Lieberberg laut einer Mitteilung vom Freitag. Es wäre laut den Veranstaltern das erste Großkonzert seit Mitte März in Deutschland./DP/jha/