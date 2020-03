Konzertveranstalter CTS Eventim verschiebt Hauptversammlung wegen Coronavirus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim verschiebt aufgrund des neuartigen Coronavirus seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 12. Mai geplante Veranstaltung werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Ein neuer Termin für das Aktionärstreffen steht bislang noch nicht fest und soll noch bekanntgegeben werden. Damit reiht sich CTS Eventim in eine lange Reihe börsennotierter Unternehmen ein, die ihre Hauptversammlungen wegen der Coronakrise bereits abgesagt haben./eas/mis