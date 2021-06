KORE Power gibt strategische Partnerschaft mit Cleanhill Partners bekannt

KORE Power, Inc. („KORE Power“ oder „KORE“), der führende Entwickler von Batteriezellentechnologie in den USA für die Bereiche Energiespeicherung und elektrischer Transport, teilte mit, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Cleanhill Partners („Cleanhill“) eingegangen ist, einer Private-Equity-Firma, die Investitionen im Bereich Energiewende tätigt, die einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Cleanhill investierte im Rahmen der strategischen Partnerschaft in KORE Power.

Rakesh Wilson und Ash Upadhyaya, beide Gründer von Cleanhill, traten KORE Power als Sonderberater für Gründerin und CEO Lindsay Gorrill bei. Rakesh und Ash werden als Veteranen des Sektors Energiefinanzierung und -investitionen die Strategie von KORE hinsichtlich Wachstum und Investitionsmöglichkeiten leiten.

„Zusammen bringen Rakesh und Ash über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen ESG, Strom, Energie und Infrastruktur mit“, sagte CEO Lindsay Gorrill. „Wir freuen darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihre umfangreiche Erfahrung zu nutzen und KORE als führendes Unternehmen im Bereich der Energiewende zu positionieren.“

Ash Upadhyaya ist Gründer und Managing Partner bei Cleanhill Partners. Er besitzt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Engineering mit Schwerpunkt auf Energiewertschöpfungskette. Ash war Managing Director bei Centerbridge Partners und Director bei KKR. Er verfügt über Ingenieurabschlüsse der Stanford University und der University of Mumbai sowie über einen MBA der Stanford University.

„Ich freue mich sehr, mit KORE Power zusammenzuarbeiten, um das Design und die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen in den USA zu erweitern“, sagte Ash. „Aufgrund meiner Erfahrungen mit Energiespeichern sehe ich die kritische Rolle, die Batterien bei der sauberen Energiewende spielen werden. Ich freue mich darauf, das Expertenteam von KORE zu bereichern.“

Rakesh Wilson bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Energiefinanzierung und Private Equity mit und ist Gründer und Managing Partner bei Cleanhill Partners. Zuvor fungierte er als Senior Partner bei Apollo Global Management und leitete Private-Equity-Investitionen entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette. Rakesh war ebenfalls in der Rohstoffabteilung von Morgan Stanley sowie im Investment Banking und im Bereich Equity Research von Goldman Sachs tätig. Er absolvierte einen Abschluss an der University of Texas in Austin und erhielt seinen MBA von INSEAD, Fontainebleau, Frankreich.

„Die Arbeit mit KORE Power stellt eine natürliche Erweiterung meiner Arbeit an Batteriespeicherprojekten, erneuerbarer Infrastruktur, dezentraler Erzeugung, Energiehandelsfonds und Kohlenstoffkompensationen dar“, sagte Rakesh. „Die Lithium-Ionen-Zelle steht im Mittelpunkt der Zukunft der erneuerbaren Energie, und ich freue mich, den Übergang zur erneuerbaren Energie durch die Zusammenarbeit mit KORE zu fördern.“

Evercore war Finanzberater von KORE Power und Kirkland & Ellis LLP war Rechtsberater von Cleanhill Partners.

Über KORE Power

KORE Power, Inc. ist ein in den USA ansässiger, führender Entwickler von Batteriezellentechnologie für die Branche der erneuerbaren Energien, der Energiespeicherung, der Elektromobilität, der Energieversorgung, der Industrie und der unternehmenskritischen Märkte auf der ganzen Welt. KORE Power entwickelt und produziert seine firmeneigenen NMC- und LFP-Zellen, VDA-Module und Packs, die durch das Batteriemanagementsystem optimiert werden. Durch seine globalen Partnerschaften entwickelt und fertigt KORE hochwertige Energiespeichersysteme (Energy Storage Systems, ESS).

Der differenzierte Ansatz von KORE Power ermöglicht Kunden einen direkten Zugang, beispiellose Dienstleistungen, überlegene Technologie sowie die Verfügbarkeit von Tier-1-Produkten. Wir bemühen uns um den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften, um Clean-Energy-Arbeitsplätze und um eine grüne wirtschaftliche Expansion. KORE Power ist stolz darauf, eine funktionale Lösung für echte Probleme anzubieten, die die wachsende Marktnachfrage erfüllt und einen Beitrag zu einer kohlenstofffreien Zukunft leistet. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.korepower.com.

ÜBER Cleanhill Partners

Cleanhill Partners ist eine Private-Equity-Firma, die Investitionen im Bereich Energiewende anstrebt, die zur Dekarbonisierung beitragen. Wir investieren in skalierbare Unternehmen mit Transparenz bezüglich Umsatz-, Ertrags- und Cashflow-Wachstum. Wir setzen unseren thesengesteuerten Ansatz und unsere operative Expertise ein, um den Wert jeder unserer Investitionen zu steigern. Unsere langfristige Anlagephilosophie zur Dekarbonisierung und Wertschöpfung bringt unsere Stakeholder, unsere Gemeinschaften und die Unternehmen, in die wir investieren, miteinander in Einklang. Die Firma hat Niederlassungen in New York und in Houston. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.cleanhillpartners.com.

