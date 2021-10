Korean National Police Agency veranstaltet International Symposium on Cybercrime Response 2021

Virtuelles Symposium soll vom 18. bis 22. Okt. 2021 stattfinden

Grundstein für internationale Zusammenarbeit gegen Cyberkriminalität soll gelegt werden

Voranmeldung ist auf der offiziellen Website möglich

Die Korean National Police Agency (KNPA, Nationale Polizeibehörde Südkoreas) wird vom 18. bis 22. Oktober 2021 auf ihrer offiziellen Website (https://iscr.cyber.go.kr/) das International Symposium on Cybercrime Response (ISCR 2021, internationales Symposium zur Bekämpfung der Cyberkriminalität) veranstalten.

Als eine der weltweit größten Konferenzen zum Thema Cyberkriminalität ist das ISCR bereits ein Forum für die Zusammenarbeit und Kooperation von Strafverfolgungsbehörden und international tätigen IT-Unternehmen gegen die sich weiterentwickelnde Cyberkriminalität.

Zu ihrem 22. Jubiläum lädt die ISCR 2021 Strafverfolgungsbehörden sowie Regierungsbeamte, Akteure im privaten Sektor, NGOs und Wissenschaft zur aktiven Teilnahme und zur Mitwirkung bei der Diskussion zur Schaffung eines „sichereren Cyberspace für alle“ ein.

Sämtliche Präsentationen werden im Voraus aufgezeichnet und während des gesamten Zeitraums der Veranstaltung im On-Demand-Format auf der Website bereitgestellt.

Für die Sondersitzung des Symposiums ist Professor Jeong Ha-woong vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST, Institut für Wissenschaft und Technologie Südkoreas) eingeladen, eine Sondervorlesung zu„Big data and Privacy – Almighty Google knows everything“ („Big Data und Datenschutz – Das allmächtige Google weiß alles“) sowie Präsentationen zu mehreren Themen der Cyberkriminalität zu halten, unter anderem über die Zukunft von Cyberkriminalität und Strategien, Cyberkriminalität im Zusammenhang mit dem Dark Web und Kryptowährungen, Cyberbetrug und sexuellen Missbrauch im Cyberspace.

Die Voranmeldung ist auf der offiziellen Website möglich (https://iscr.cyber.go.kr/). Das Symposium ist kostenlos, kontaktieren Sie das Sekretariat per E-Mail (ISCR2021.PCO@gmail.com).

ISCR 2021 Sekretariat

Hyeryeong Lee

+82-70-7688-1429

ISCR2021.PCO@gmail.com