Korn/Ferry International hebt Dividende an

Der amerikanische Dienstleister Korn/Ferry International Inc. (ISIN: US5006432000, NYSE: KFY) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,12 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende um 20 Prozent oder 2 Cents. Die Ausschüttung erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 6. Juli 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von 0,48 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 68,31 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,70 Prozent (Stand: 22. Juni 2021).

Der Personal-Dienstleister Korn/Ferry International ist auf die Suche nach Führungskräften (Executive Search) spezialisiert und beschäftigt ca. 7.000 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz lag im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 bei 557,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 449 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 22. Juni 2021 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 66,2 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 0,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2021 verzeichnet das Unternehmen an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis ein Kursplus von 57,02 Prozent (Stand: 22. Juni 2021). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,52 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de