KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Lanxess - 'Buy'

(Korrigiert wird die Einstufung in der Überschrift und im ersten Satz. Sie lautet "Buy" rpt "Buy".)

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 64 auf 74 Euro angehoben, und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen ab 2021 sowie einer steigenden Nachfrage aus der Elektronik- und der Automobilindustrie habe er seine Prognosen für den Spezialchemiekonzern erhöht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

