KORREKTUR: Bosch schließt Produktion in Bietigheim

(Im ersten Satz wurde korrigiert, wann die Produktion eingestellt wird)

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Bosch stellt seine Produktion im Werk Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) nach 2021 ein. In der Fertigung im Bereich Lenksysteme sind 290 Mitarbeiter beschäftigt, wie eine Sprecherin von Bosch am Donnerstag mitteilte. Der Personalabbau solle sozialverträglich über Altersteilzeit oder Vorruhestandsregelungen erfolgen. Sowohl die Montage von Sensor- und Servoeinheiten (Steuerung und Motor) für Elektrolenkungen als auch die Fertigung von Produkten für die Nachserienversorgung für Elektrolenkungen und Ventile werde an andere europäische Standorte verlagert.

"Bosch nutzt das Thema Corona, um die Personalkosten zu senken" wurde der dortige Betriebsratschef Vincenzo Basile in den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" zitiert. Der Kahlschlag greife um sich. Nach Angaben der Bosch-Sprecherin steht das Werk schon längere Zeit unter Kostendruck. Der Entwicklungsbereich bleibe aber erhalten. Hier seien etwa 270 Menschen beschäftigt. Ein weiterer Ausbau sei in Planung./ols/DP/eas