KORREKTUR/DAX-FLASH: Anleger warten ab - Commerzbank: Kaum Impulse von der Fed

(Es wird klargestellt, dass das Online-Event zu Jackson Hole nur an diesem Freitag stattfindet.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Börsenwoche des Verharrens auf hohem Niveau dürfte am Freitag ihre Fortsetzung finden. Und auch mit Blick auf das Online-Treffen führender Notenbanker an diesem Freitag schwinden die Hoffnungen der Börsianer auf entscheidende Impulse für die Finanzmärkte. So indizierte das Handelshaus IG den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor der Startglocke mit 15 777 Punkten leicht im Minus.

Zu Anfang der Woche hatten die Marktakteure noch auf Signale der US-Notenbank Fed für ihre zukünftige Geldpolitik gesetzt. Ihnen geht es vor allem um den Zeitpunkt der Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe, die in den vergangenen Jahren die Börsenhausse immer weiter angetrieben hatten. "Aber manchmal kommt es nun einmal doch anders als man denkt", schrieben die Devisenexperten der Commerzbank am Morgen. Mittlerweile schienen nur noch wenige die Hoffnung zu hegen, dass der Fed-Chef Jerome Powell seine Rede an diesem Freitag dazu nutzen wird, "Neues und damit etwas marktrelevantes zum Thema Rückführung der US-Anleihekäufe zu verkünden".

So könnte das Motto der zu Ende gehenden Woche "außer Spesen nichts gewesen" lauten. Bislang zeichnet sich für den Dax ein moderates Minus von 0,2 Prozent ab. Zu einem weiteren Rekordhoch jenseits des Höchststandes von Mitte August bei 16 030 Zählern hatte es zuletzt nicht mehr gereicht.