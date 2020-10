KORREKTUR/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter im Aufwind

(Im dritten Absatz wird klargestellt, dass an den chinesischen Festlandbörsen nach dem Ende der Nationaltagswoche wieder gehandelt wurde.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Vom Handelshaus IG wurde der Leitindex Dax am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher indiziert auf 13 070 Punkte. Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent. Getragen werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. "Sowohl die Umfragen als auch die Quoten der Wettanbieter legen nahe, dass (der demokratische Kandidat) Joe Biden Präsident werden wird, während seine Demokraten den Senat kontrollieren dürften und auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen", schrieb Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research. Zudem scheint es aktuell eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern beim Streit um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder stärker auf US-Konjunkturhilfen gesetzt und die Kurse noch etwas weiter nach oben getrieben. Sowohl die Standardwerte als auch die Technologieindizes legten zu und machten damit ihre Kursverluste vom Dienstag endgültig wett, nachdem sie sie bereits am Vortag fast vollständig aufgeholt hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 28 425,51 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,80 Prozent auf 3446,83 Zähler vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 11 550,94 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt moderat, während es in Australien ein wenig nach oben ging. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab moderat nach. Stärker nach oben ging es an den chinesischen Festlandbörsen nach dem Ende der Nationaltagswoche.

DAX 13042,210,88% XDAX 13069,330,96% EuroSTOXX 50 3255,760,69% Stoxx50 2934,700,78%

DJIA 28425,510,43% S&P 500 3446,830,8% NASDAQ 100 11550,940,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,57 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,17770,15% USD/Yen 105,86-0,16% Euro/Yen 124,67-0,01%

ROHÖL:

Brent 43,27 -0,07 USD WTI 41,14 -0,05 USD

