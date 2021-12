KORREKTUR/dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.12.2021 - 15.40 Uhr

(Berichtigt werden in der 3. Meldung der 1. Absatz und die Überschrift. Damit wird klargestellt dass der VW-Konzern weiter von einer Steigerung der operativen Marge im genannten Rahmen ausgeht. Die Ziele für 2025 hatte der Konzern im Juli erhöht.)

ROUNDUP 2: Apple erreicht Aufschub bei Lockerung der App-Store-Regeln in den USA

SAN FRANCISCO - Apple ist es in letzter Minute gelungen, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. Ein US-Berufungsgericht entschied am Mittwoch, dass die Einwände von Apple ernsthafte Fragen aufwerfen und dem iPhone-Konzern bei einem Fehler erheblicher Schaden entstehen könne. Deshalb stoppte es für die Dauer des Verfahrens die Umsetzung der Änderungen, die am Donnerstag in Kraft treten sollten. Es könnte Jahre dauern, bis der Fall vor dem Berufungsgericht entschieden wird.

VW stockt Investitionen weiter auf: 159 Milliarden über fünf Jahre

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern steckt im Wettstreit mit Tesla und Konkurrenten aus China noch einmal deutlich mehr Geld als bisher in die Entwicklung neuer Modelle, Antriebe und Technologien. Für die kommenden fünf Jahre veranschlagt der größte europäische Autohersteller Gesamtinvestitionen von 159 Milliarden Euro. Wie VW am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg mitteilte, fließen 56 Prozent davon in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Vernetzung und Software.

Volkswagen-Konzern sieht in Mittelfrist weiter profitablere Geschäfte

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern sieht in den kommenden fünf Jahren nach wie vor eine deutliche Steigerung bei der Profitabilität. Das strategische Ziel für die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern liege weiter bei 8 bis 9 Prozent des Umsatzes in den Jahren 2025/2026, hieß es vom Dax -Schwergewicht am Donnerstag nach Beschlüssen des Aufsichtsrats in Wolfsburg. Dazu soll unter anderem der Anteil der Sachinvestitionen und Entwicklungskosten am Umsatz auf rund 11 Prozent gesenkt werden. Bereits im Juli hatte VW seinen Anspruch an die Margen um 2025 etwas in die Höhe geschraubt.

ROUNDUP: Diess soll VW-Konzernchef bleiben - aber neue Rolle im Vorstand

WOLFSBURG - Nach einem mehrwöchigen Machtkampf mit Teilen des Aufsichtsrats soll VW-Konzernchef Herbert Diess sein Amt behalten. Zusätzlich wird im neuen Jahr jedoch der Leiter der Kernmarke Volkswagen , Ralf Brandstätter, in den Vorstand aufrücken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Diess selbst kümmert sich demnach künftig in der größten europäischen Autogruppe vor allem um strategische Themen, etwa um die neue Software-Sparte Cariad.

Aareal-Bank-Aktionäre wählen drei Aufsichtsräte ab - Ersatzkandidaten scheitern

WIESBADEN - Die Aktionäre der Aareal Bank haben bei der außerordentlichen Hauptversammlung für einen Paukenschlag gesorgt. Auf Antrag des Großaktionärs Petrus Advisers beriefen sie mit einer Stimmenmehrheit von rund 55 Prozent die frühere Aufsichtsratschefin Marija Korsch sowie die Aufsichtsratsmitglieder Christof von Dryander und Dietrich Voigtländer aus dem Gremium ab, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer zum Ende der Online-Veranstaltung am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Allerdings fanden die drei von Petrus genannten Ersatzkandidaten keine Mehrheit bei den Aktionären. Daher muss sich die Aareal Bank jetzt um eine gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern bemühen.

ROUNDUP: Großbank Unicredit peilt deutlich mehr Gewinn an - Kurssprung

MAILAND - Die italienische Hypovereinsbank-Mutter Unicredit will ihren Gewinn in den nächsten Jahren mithilfe von Einsparungen und höheren Erträgen deutlich steigern. Bis 2024 solle der Überschuss auf mehr als 4,5 Milliarden Euro klettern, teilte die Bank am Donnerstag vor einer Investorenkonferenz zur Strategie ihres neuen Chefs Andrea Orcel mit. Für das laufende Jahr rechnet die Unicredit-Führung mit etwas mehr als 3,3 Milliarden Euro Gewinn. Derweil spricht das Management mit Gewerkschaften über einen Stellenabbau.

ROUNDUP: Chinas Regierung will Immobilienriesen nicht retten - Herabstufung

PEKING - Die hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa geraten weiter unter Druck. Chinas Regierung will nicht zur Rettung beitragen - und die Ratingagentur Fitch stufte die Kreditwürdigkeit der Konzerne am Donnerstag herunter und warnte vor einem Zahlungsausfall. Die Bonitätswächter verwiesen auf Berichte, wonach beide Konzerne jüngste Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt hätten. Evergrande hat Schulden von mehr als 300 Milliarden US-Dollar (etwa 265,29 Mrd Euro). Wegen der Unsicherheiten wurde die Aktie von Kaisa an der Hongkonger Börse weiter vom Handel ausgesetzt.

ROUNDUP: Italiens Kartellbehörde verhängt Milliardenstrafe gegen Amazon

ROM - Italienische Wettbewerbshüter haben eine Miliardenstrafe gegen Amazon verhängt. Der Vorwurf ist, der Handels-Gigant habe auf der Plattform aktive Händler zur Nutzung seiner Logistik-Dienste gedrängt. Das sei ein Missbrauch seiner Marktposition, den die Kartellbehörde AGCM mit einer Strafe von rund 1,129 Milliarden Euro ahnden will. Amazon wies den Vorwurf zurück und kündigte Widerspruch an.

ROUNDUP: Vorstandschef von Daimler Truck vor Börsengang zuversichtlich

STUTTGART - Vor dem Börsengang des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck hat sich Vorstandschef Martin Daum zuversichtlich geäußert. "Wir sind bereit für die Unabhängigkeit", sagte Daum in Stuttgart. Daimler Truck soll am Freitag erstmals an der Frankfurter Börse notiert werden. Nach der Abspaltung von der Mercedes-Benz-Autosparte ist der große Hersteller von Lastwagen und Bussen seit Monatsbeginn selbstständig.

VW-Betriebsratschefin: Bei Chipmangel steht das Schlimmste noch bevor

WOLFSBURG - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat vor einer weiteren Verschärfung des Chipmangels bei Europas größtem Autobauer gewarnt. "Die kommenden Monate werden hart, vor uns liegt eine echte Durststrecke", sagte Cavallo am Donnerstag in Wolfsburg. Schließtage und wegfallende Schichten würden das Unternehmen noch eine Zeit lang begleiten, kündigte sie nach der Aufsichtsratssitzung des Konzerns zur Investitionsplanung der kommenden fünf Jahre an.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Mercedes-Benz ermöglicht hochautomatisiertes Fahren in Luxuslimousine -ROUNDUP: Facebook-Nutzer unter Pseudonym haben vor dem BGH gute Chancen -Gesperrter BVB-Coach Rose setzt in Bochum auf sein Trainerteam -Fluglotsen warnen vor massiven Flug-Verspätungen im Sommer -Vestas: Personenbezogene Daten bei Hackerangriff abgerufen -Bundesnetzagentur: Mehr als die Hälfte Deutschlands mit 5G versorgt -Easyjet: Situation am BER hat sich beruhigt -Shop-Apotheke-Rivale Zur Rose verschafft sich frisches Kapital -ROUNDUP 2: Raucher sehen künftig häufiger Warnungen auf Zigarettenautomaten -ROUNDUP: Nach Corona-Boom ist Zahl der Streaming-Nutzer im Sommer gesunken -RWE und Kawasaki planen Wasserstoff-Testturbine in Lingen -BASF ordnet Forschungsaktivitäten neu -Telefonie, SMS, Internet: Roaming-Regeln werden verlängert -Verbraucherzentrale will im Streit um Bankgebühren klagen -Deutsche Börse: Vertrag von Finanzvorstand verlängert

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis