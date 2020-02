KORREKTUR/Hapag-Lloyd profitiert von besseren Frachtraten

(Im zweiten Satz muss es 811 rpt 811 Millionen Euro heißen.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im abgelaufenen Jahr von besseren Frachtraten und Sparmaßnahmen profitiert. So konnte der Konzern laut vorläufigen Zahlen den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) 2019 um mehr als 80 Prozent auf 811 Millionen Euro steigern. Das teilte die Reederei am Mittwoch in Hamburg mit. Damit übertraf Hapag-Lloyd die Erwartungen der Analysten.

Die Umsätze erhöhten sich um rund 9 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro. Hapag-Lloyd konzentrierte sich im vergangenen Jahr verstärkt auf profitablere Fahrtgebiete, hieß es weiter. Der Konzern war bereits nach einem Gewinnsprung im Sommer für das Gesamtjahr optimistischer geworden. Die vollständige Bilanz legt der Konzern am 20. März vor./knd/jha/