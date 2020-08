KORREKTUR/Ministerium: Rückkehrer aus Risikogebieten an Testkosten beteiligen

(Berichtigung dieser Meldung von Sonntagabend 16. August: In der Überschrift und im 2. Satz wurde Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) als Aussageträger gestrichen, zudem die letzten beiden Sätze im 1. Absatz. Das Ministerium erklärte, dass es sich nicht um ein Zitat des Ministers handele und es keine Aufforderung gegenüber dem Bund gebe.)

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium fordert von Rückkehrern aus Corona-Risikogebieten eine Beteiligung an den Kosten der Corona-Tests. Das Ministerium habe wiederholt deutlich gemacht, "dass derjenige, der in ein Risikogebiet reist, auch wissen muss, was er da tut, und sich über die Konsequenzen bewusst sein muss. Die Kosten für die Tests dürfen auf Dauer nicht allein der Solidargemeinschaft aufgebürdet werden", sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag).

Aktuell können sich Reiserückkehrer auch aus Risikogebieten kostenlos testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verteidigte diese Regelung am Samstagabend in der ARD. Tests, die etwas kosten, versuchten manche Reisende möglicherweise zu vermeiden. Doch sollten die Tests ja wahrgenommen werden. "Das schützt uns, und das schützt andere", sagte Spahn./shy/DP/stk