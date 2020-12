KORREKTUR: Regierung weist Kritik des Handels an Corona-Hilfen zurück

(Die Formulierung im vorletzten Absatz zu Abschlagszahlungen und Verwaltungsvereinbarungen wurde präzisiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat Kritik des Einzelhandels an den staatlichen Corona-Finanzhilfen beim harten Lockdown zurückgewiesen. Ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag in Berlin, die Hilfen für Unternehmen seien seit Beginn der Krise großzügig und umfassend. Firmen bekämen mit der Verlängerung der Überbrückungshilfe III bis Ende Juni eine klare Unterstützungsperspektive, um Arbeitsplätze zu erhalten und ihren Betrieb fortzuführen.

Angesichts des harten Lockdowns ab Mittwoch hatte die Bundesregierung eine Ausweitung der Corona-Finanzhilfen angekündigt. Bei der Überbrückungshilfe III, die ab Januar gilt, soll der Höchstbetrag von 200 000 Euro auf 500 000 Euro erhöht werden. Der maximale Zuschuss ist demnach geplant für direkt und indirekt von Schließungen betroffene Unternehmen. Erstattet werden bis zu 90 Prozent betrieblicher Fixkosten wie Mieten und Pachten.

Der Einzelhandel sieht sich aber gegenüber etwa der Gastronomie benachteiligt. Die bisher vorgesehenen Gelder reichten bei weitem nicht aus, um eine Pleitewelle in den Innenstädten zu verhindern, kritisierte der Handelsverband Deutschland (HDE). Der HDE forderte für den Dezember die gleiche Unterstützung, welche die seit Anfang November geschlossene Gastronomie erhält. Bei den November-und Dezemberhilfen werden Umsatzausfälle erstattet.

Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die November- und Dezemberhilfen seien eine außerordentliche Wirtschaftshilfe. Die Überbrückungshilfe III eigne sich für Bereiche mit geringen Margen und hohen Fixkosten, sagte sie mit Blick auf den Handel. Ab wann genau die bei der Überbrückungshilfe III geplanten Abschlagszahlungen beantragt werden könnten, sei derzeit noch unklar. Generell sind auch bei der Überbrückungshilfe III Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern erforderlich. Die Arbeiten hieran liefen.

Die Bundesregierung hatte unter Verweis auf die hohen Kosten bereits deutlich gemacht, das Modell der November- und Dezemberhilfen nicht fortführen zu wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Ende November im Bundestag gesagt, diese "Art von Hilfen" könne nicht "bis Ultimo" fortgeführt werden./hoe/DP/eas